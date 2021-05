Basket serie A, Brescia batte Pesaro per l’ultimo atto: finisce 86-84

(red.) GERMANI BRESCIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 86-84 (26-26, 42-47, 64-76)

Germani Brescia: Bertini ne, Vitali ne, Parrillo, Chery 12 (2/5, 2/4), Bortolani 24 (3/5, 6/7), Wilson, Willis 8 (2/5, 1/1), Crawford ne, Burns 11 (4/7, 0/1), Kalinoski 19 (2/3, 5/10), Moss 4 (2/4, 0/1), Sacchetti 8 (1/2, 1/2). All. Buscaglia.

Carpegna Prosciutto Pesaro: Drell 11 (4/4/, 0/1), Massenat 7 (1/3, 1/3), Filloy 7 (2/5, 1/2), Cain 6 (3/8), Robinson 13 (1/4, 3/5), Tambone 11 (2/3, 1/2), Eboua 7 (2/4), Serpilli ne, Filipovity 16 (6/9, 1/3), Zanotti 6 (3/3, 0/2). All. Repesa.

Arbitri: Rossi, Di Francesco e Morelli.

Note: Tiri da due Brescia 16/31 (52%), Pesaro 24/43 (56%). Tiri da tre Brescia 15/28 (54%), Pesaro 7/18 (39%). Tiri liberi Brescia 9/11 (82%), Pesaro 15/20 (75%). Rimbalzi Brescia 32 (25 RD, 7 RO), Pesaro 30 (23 RD, 7 RO).

Ieri sera, lunedì 10 maggio, dal PalaLeonessa di Brescia è arrivata la vittoria della Germani contro Pesaro con il risultato di 86-84 per concludere la stagione. E la nota positiva, dopo lo spettro della retrocessione, è che Brescia continua a restare in serie A per il sesto anno consecutivo. Per quanto riguarda la partita, il primo periodo è ad appannaggio della Germani sul 26-16, ma all’intervallo lungo Pesaro va in rimonta sul 47-42. Gli ospiti prevalgono anche nel terzo quarto, ma Brescia vince in rimonta nel finale. Ora Brescia sarà al lavoro per ricostruire il futuro, partendo anche dalla dirigenza dopo che il direttore generale Sandro Santoro ha comunicato la fine del rapporto con la società.