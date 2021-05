Vela, il Circolo di Gargnano festeggia la vittoria di “Bessi Bis” a Brenzone

(red.) Il Circolo Vela Gargnano festeggia la vittoria del Protagonist 7.5 “Bessi Bis” dell’armatore Giuliano Montegiove al Campionato Italiano Mini Altura – Area laghi disputato a Brenzone. L’imbarcazione della serie Protagonist , nata a Bogliaco di Gargnano grazie ai fratelli Galloni e al progettista Gigi Badinelli, era condotta dallo skipper bresciano Paolo Masserdotti con l’equipaggio composto dallo stesso armatore Montegiove, i tailer Nico Iorio e Alessandro Calzoni. La serie di regate hanno messo insieme 44 imbarcazioni di ogni lunghezza con la sfida tra i monotipi tradizionali dei laghi e alcuni One Off fino ad una lunghezza di 10 metri. La classifica dei tempi corretti Assoluta mette in mostra la validità di questi compensi. Dopo il “Bessi Bis” di Montegiove troviamo sul podio l’Esse 850 “Blue est la vie” di Markus Mayr (Cn Brenzone), carena firmata da Umberto Felci, terzo “Eavle” di Luca Cattozzi (Cn Bardolino), un Sb 20 di Tony Castro. Quarto è il primo dei Dolphin, il “Baraimbo” di Imperadori e Razzi (Fv Desenzano), portato come sempre da Giò Pizzatti, che nella generale (e nella classe) precede “Twister” di Bocchio e Polentini (Fv Desenzano). Sesto è il primo Ufetto 22, il “Tanani” con i fratelli Lorenzo e Riccardo Tonini, altro equipaggio del Circolo Vela Gargnano. L’organizzazione della Manifestazione era curata dal Cn Brenzone e Yc Acquafresca, il tutto solo l’egida di Federvela, XIV Zona. Ora i monotipi lacustri marciano verso i rispettivi Campionati Tricolori. Prima ci sarà la tappa del Circuito Internazionale degli Ufetti 22 “Turbo Cup” e la Gentlemen Cup, entrambe sul campo di gara di Bogliaco-Gargnano, dove dal 10 al 13 giugno si correrà il Campionato Italiano Open (aperto agli stranieri) della classe Dolphin. Manifestazione che sarà supportata da @Visit Brescia e da Maxi Dolphin.