Un ottimo Brescia calcio sconfigge il Pisa 4-3 e resta in zona playoff

(red.) Un ottimo Brescia calcio ottiene un’importantissima vittoria contro il Pisa. Al di là del risultato finale, 4-3, le Rondinelle sono rimaste agganciate alla zona playoff e possono continuare a sognare. Fondamentale la tripletta di Aye, sempre più protagonista nel campionato Cadetto con 15 reti all’attivo.

Tornando al match, sono i toscani a passare in vantaggio con Marin, dopo soli 9 minuti di gioco. Al 17esimo i biancoblu pareggiano grazie all’attaccante francese, che segna sfruttando un cross di Martella. Nella ripresa, al 52esimo, Donnarumma segna il penalty ottenuto dai biancoblu per un fallo di mani di Pisanu. Al 63esimo, i neroazzurri sbagliano un rigore e un minuto più tardi Aye firma la sua doppietta personale sfruttando una dormita della retroguardia avversaria. Sempre il transalpino protagonista con un fallo di mano in area che costa un secondo penalty trasformato, questa volta, da De Vitis (68esimo). All’81esimo arriva la tripletta di Aye, grazie a un assist di Jagiello. All’85esimo Sibilli accorcia le distanze, ma dopo qualche minuto di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi: risultato finale 4-3 per le Rondinelle.