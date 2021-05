Serie B, Brescia espugna Vicenza 0-3 e aggancia i playoff

(red.) VICENZA-BRESCIA 0-3

VICENZA: Perina, Bruscagin, Padella (12′ st Pasini), Cappelletti, Barlocco, Pontisso (12′ st Vandeputte), Cinelli, Nalini (12′ st Jallow), Da Riva, Giacomelli (35′ st Zonta), Meggiorini (12′ st Longo). A disposizione: Grandi, Valentini, Gori, Ierardi, Beruatto, Rigoni, Agazzi. All. Di Carlo.

BRESCIA: Joronen, Mateju (18′ st Karacic), Cistana, Mangraviti, Martella (26′ st Pajac), Bisoli, Van de Looi, Jagiello (30′ st Labojko), Bjarnasson (18′ st Ndoj), Ayé, Donnarumma (30′ st Ragusa). A disposizione: Andrenacci, Semprini, Papetti. All. Clotet.

Arbitro: Paterna di Teramo.

Reti: 38′ pt Bjarnasson, 41′ pt (rig) e 5′ st Donnarumma.

Note: ammoniti Mateju, Cinelli, Cappelletti, Van de Looi e Ndoj. Angoli: 6-2. Recuperi: 0′ e 5′.

Successo esterno per il Brescia Calcio che ieri pomeriggio, martedì 4 maggio, ha superato il Vicenza con il risultato di 3-0. Una vittoria importante per la squadra di Clotet che aggancia al momento l’ultimo posto disponibile per la zona playoff e a tre giornate dalla fine del campionato regolare. Il Brescia passa in vantaggio con Bjarnasson al 38′ del primo tempo e servito davanti al portiere da Donnarumma.

Passano pochi minuti e le rondinelle si vedono anche assegnare un calcio di rigore su Ayé: Donnarumma dagli undici metri non sbaglia. Il Brescia completa poi la vittoria all’inizio della ripresa ancora con Donnarumma in scivolata dall’area piccola. Venerdì 7 maggio le rondinelle ospiteranno al Rigamonti e con inizio alle 14 il Pisa.