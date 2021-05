Grande prova della Consoli Centrale McDonald’s Brescia: va in finale con Taranto

(red.) Tensione palpabile in avvio: è gara 4 della semifinale playoff di A2 di volley maschile e la Consoli Centrale McDonald’s (avanti 2-1) sa che è un’occasione d’oro mentre Emma Villas Siena sa che non può sbagliare. Primo set di studio, con un grande recupero nel finale di Brescia che infila un parziale di 7 a 1 sull’ottimo servizio di Tasholli e va a chiudere. La seconda frazione non è gestita al meglio dai Tucani, che non riescono a gestire il break di vantaggio e permettono a Siena di risalire e pareggiare i conti. Pazienza e coraggio nel terzo set premiano i padroni di casa, che tirano al servizio e in attacco e si portano in vantaggio. Siena accusa il colpo e si innervosisce, al contrario dei Tucani che resistono ad ogni rimonta, stringono i denti, restano concentrati e chiudono in quattro set, agguantando un successo meritatissimo. E per questo ancora più emozionante!

La serie di finale inizia mercoledì 12 a Taranto.

Match in pillole

Entrambe le squadre sentono la tensione in avvio; gli ace di Candeli e Bisi valgono l’8-7. Siena gioca con astuzia le palle al centro del campo, dove trova spesso zona scoperta, ma sbaglia qualcosa in battuta e l’equilibrio regna sovrano fino allo strappo di Yudin che piazza il 18-20. Tasholli entra al servizio e svolta il set, tirando con coraggio: Brescia trova quattro block – tre su Romanò e uno su Fabroni, spinge Massari all’errore e chiude 25-21. Brescia è più fluida, ma Siena non arretra e va 8-10, alternando pallette e botte. Gallo pennella la riga e aggancia dai nove metri, seguito da un serie di battute velenose di Candeli che agevola il 14-11. Per l’arbitro Tiberti è falloso, poi un paio di errori minano la calma dei Tucani che si fanno raggiungere e superare (15-16). Romanò passa per il 20-21: i Tucani non riescono a fermare gli avversari a muro e si fanno sfuggire un cambio palla e il servizio out di Bisi riporta i giochi in parità (23-25). Siena si carica con l’ace di Massari (9-11), ma Brescia risponde a tono e arrivano gli errori di Romanò e Yudin (17-14). Tasholli aiuta ancora al servizio, Bisi spinge e Tiberti si prende il tocco di prima; Gallo con intelligenza piazza il 22-18, Esposito tira a tutta, la Emma Villas accusa e cede (25-19). I toscani risentono del contraccolpo e Brescia prova a volare via con Esposito (8-5). Il match è avvincente: il muro di Siena avvicina, ma il capitano rimette i suoi avanti (14-11). Bisi si prende la scena: stampa Yudin e poi allunga con un paio di botte (18-15). Cisolla c’è sempre quando serve, Candeli blocca Fabroni (22-18), ma si rifà al servizio e mette paura. Bisi si prende il match ball e Galliani regala a Brescia la finale con un ace su Massari (25-21).

Il commento

Coach Zambonardi: “Si parla di una squadra di carattere, di uomini veri che oggi hanno dato tutto, in campo e in panchina. Abbiamo fatto un campionato difendendoci, raccogliendo le energie per i Play off. Stiamo vivendo un sogno, ma anche una realtà di una società che sta lavorando con serietà e determinazione. Abbiamo eliminato parecchie corazzate e stasera ci godiamo la nostra prima finale, che giocheremo con la usuale serenità”. Alberto Cisolla: “Gallo ha fatto un miracolo. Avevamo bisogno di lui e lui ha risposto presente. E’ stata una grande partita di nervi. Loro ci hanno messo pressione, anche se non sono stati perfetti come gara 3, ma, a differenza di domenica, noi siamo rimasti lì: quando dovevamo subire abbiamo subito e quando dovevamo spingere abbiamo spinto. Ci giocheremo la finale come sappiamo, con serenità e umiltà, una delle nostre qualità migliori, che forse manca alle prime della classe. Noi non ci facciamo innervosire: oltre a quello che ci siamo sentiti dire in campo, siamo probabilmente anche una squadra che se lo merita, questo traguardo, raggiunto vincendo più volte in palazzetti difficili!”.