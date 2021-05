A maggio Ufo 22 e Gentlemen’s Cup per il Circolo Vela Gargnano

(red.) Doppio appuntamento nel mese di maggio per il Circolo Vela Gargnano sul lago di Garda, la tappa del Circuito Internazionale Ufo 22 e la Gentlemen Cup per i timonieri armatori sempre dei Monotipi, poi si va a giugno quando dal 10 al 13 giugno si correrà il Campionato Italiano Open della classe del monotipo Dolphin. A metà luglio arriveranno i 350 laseristi Over 35 del Vecchio Continente con le derive Ilca (il nuovo nome del singolo olimpico del Laser) per l’Europeo Laser Master 2021.

Da metà agosto il Club di Gargnano sarà impegnato a Limone del Garda con la Youth Cup della classe Persico 69F, di fatto la gara che sostituite la Piccola Coppa America per i giovani, e che si doveva correre ad Auckland, Nuova Zelanda, appena prima della coppa America, poi vinta, o meglio difesa, da “Emirates Team New Zealand”. Proprio il Persico 69F sarà la Guest star dei Campionati del Mondo di Tiro al Piattello dell’Isaf World Cup in programma dal 7 al 17 maggio al Trap Concaverde di Lonato (Brescia).

In questo periodo continuano poi le attività agonistiche giovanili con la presenza dei giovani alle Regate nazionali delle classi Optimist, O’ Pen Skiff, Rs Feva e 29Er. Da non dimenticare la scuola di vela estiva che inizierà a metà giugno. Tutti gli Eventi del CVGargnano sono organizzati sotto l’Egida della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con la XIV Zona di Federvela, Consorzio Lago di Garda Lombardia e #Visit Brescia-Brescia Tourism.