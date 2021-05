Brescia volley, passo falso per i Tucani: si arrendono in tre set a Siena

(red.) La Consoli Centrale McDonald’s gioca ancora con Galliani a mezzo servizio per una tallonite che non passa: inizia bene al servizio ma è meno concreta in ricezione e attacco, al contrario dei padroni di casa, che sbagliano poco o nulla e conquistano il primo parziale. Sono troppe le imprecisioni dei Tucani che ridanno coraggio a Siena e segnano la seconda frazione, con un Romanò implacabile. Il terzo set inizia nel segno dei toscani come il precedente, con uno scatto d’orgoglio degli ospiti che provano a fare meglio in difesa, ma è una serata no per il sestetto lombardo che cede in tre set e proverà a conquistare la sua prima finale mercoledì alle 18 al San Filippo.

Starting six

Tiberti è sulla diagonale con Bisi, Cisolla e Galliani sono in posto quattro, con Esposito e Candeli al centro; Franzoni è il libero.

Spanakis conferma Fabroni e Romanò, Yudin e Massari in posto quattro, Zamagni e Barone, con Fusco libero.

Match in pillole

Buono il servizio della Consoli Centrale McDonald’s con Esposito e Tiberti che spingono per il 6-8. Romanò pareggia il conto e l’ace di Barone lancia i padroni di casa (14-12). Un errore in attacco costringe Zambonardi al secondo time out: Siena vola 20-14 con Massari; Tasholli aiuta dai nove metri e Bisi accorcia 22-18; Esposito spaventa col block del 23-20, ma il primo set è di Emma Villas (25-21).

Yudin mette due ace e Siena scappa 6-1: il muro bresciano non ferma Romanò e i padroni di casa recuperano vigore, anche grazie ad una Brescia più fallosa e meno combattiva di quanto sarebbe necessario (12-4). L’opposto toscano è scatenato e trascina i suoi sul 2-0 (25-17).

Emma Villas difende tutto e, nonostante i Tucani si diano una scossa e provino a invertire la rotta, Siena è già sul 9-4 quando il tecnico bianco blu chiama il suo secondo tempo. Cisolla e Esposito in attacco e Tiberti in difesa ci provano, ma opporsi a questo Romanò è davvero dura. Bergoli mette a riposo Galliani, il muro su Bisi del 18-10 dice che Brescia si è arresa. Chiude Massari 25-15. Tutto rimandato a gara 4, mercoledì al San Filippo alle 18.

Il commento

Coach Zambonardi: “Bisogna soprattutto dare merito a Siena stasera. Noi non eravamo al meglio come condizione fisica, ma non è una scusante: ci è mancata un po’ di cattiveria, però un calo mentale ci può stare, dopo quattro partite di alto livello. Essenziale è recuperare energie per affrontare al meglio gara 4. Ripartiamo dal lavoro in allenamento e dall’impegno, che non manca mai in questo gruppo, e rimbocchiamoci le maniche per mercoledì sera.”

Nicola Candeli: “Sapevamo sarebbe stata dura vincere qui: Siena con le spalle al muro ha dato il meglio. Peccato per il primo set, il più combattuto, nel quale qualche errore ci è costato caro. Nessun dramma, li aspettiamo carichi per gara 4 in casa nostra mercoledì”.

Tabellino

BRESCIA: Orlando ne, Tasholli, Tiberti 2, Cogliati, Bergoli, Bisi 8, Franzoni (L), Galliani 4, Candeli 5, Esposito 10, Cisolla 8, Tonoli. All. Zambonardi.

SIENA: Zamagni 4, Panciocco, Yudin 9, Fusco (L), Fantauzzo, Barone 9, Fabroni 1, Ciulli ne, Massari 7, Romanò 23, Truocchio ne, Crivellari e Della Volpe ne. Coach: Spanakis.

Note: Ace Brescia 3, Siena 6

Battute sbagliate Brescia 10, Siena 13

Muri Brescia 3, Siena 7

Attacco Brescia 42%, Siena 63%

Ricezione Brescia 54 % (30% perfetta), Siena 52% (30% perfetta)

Durata: 27’ 24’ 24’. Totale: 1h15.

Arbitri: Alessandro Oranelli e Fabio Toni. Video Check: Roberto Gianninò