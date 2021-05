Monza, Andrea Palazzo (Squadra corse Angelo Caffi) sul podio nel Mini Challenge

Concluso il primo Aci Racing weekend 2021 all’autodromo nazionale di Monza nel fine settimana dal 30 aprile al 2 maggio. Con il primo podio di Andrea Palazzo, 3° nella gara 2 del Mini Challenge, la Squadra corse Angelo Caffi subito protagonista. Il giovane driver pugliese a suo agio in pista, dopo i lunghi trascorsi in salita con l’auto in livrea Tullo Pezzo e curata da Ac Racing and Technology dei fratelli Abate. Ha chiuso gara 1 fuori pista per un contatto Vincenzo Sauto nella Bmw M2 CS Racing Cup Italy.

Per il giovane pugliese di Fasano Palazzo, ottime prestazioni già alle prove libere e 5° tempo in qualifica, con quinta fila in griglia di gara 1. Proprio nella prima sfida dell’anno, Palazzo è stato subito protagonista attaccando la vetta, ma nel finale il suo attacco è stato purtroppo fermato da una noia elettrica che lo ha costretto ad un rientro definitivo ai box mentre era al 2° posto. Problema immediatamente risolto dal team ed attacco sferrato in gara 2, il giovane pilota pugliese conquista il podio e si posiziona al 3° posto.

Il primo Aci Racing weekend è stato per i piloti della Squadra Corse Angelo Caffi un’ottima occasione per guadagnare esperienza e conoscenza delle auto. I risultati ottenuti sono un ottimo punto di partenza per le prossime tappe del campionato.