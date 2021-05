Brescia batte 3-1 la Spal e sogna i playoff

(red.) Sabato pomeriggio il Brescia ha battuto 3-1 la Spal, portandosi a meno 2 punti dal Chievo e a meno tre dalla Spal, riaprendo così il discorso playoff della serie B di calcio, visto che ci sono ancora tre incontri in calendario.

Partita ostica tra due squadre intenzionate a portare a casa l’intera posta. Le Rondinelle passano al 27’ con Bjarnason, dopo una mischia da calcio d’angolo al termine della quale il portiere ospite Berisha riesce a respingere sulla linea il pallone, ma nulla può sul colpo di testa di Bjarnason.

Gli ospiti cercano con insistenza il pareggio, ma il muro bresciano ribatte senza rinunciare a rispondere. E infatti Aye al 63’ trova il suo dodicesimo gol stagionale e porta Brescia sul 2-0: Ragusa, lanciato in contropiede, gli serve il pallone al limite dell’area e lui conclude in rete sul primo palo

Tuttavia dopo soli due minuti Strefezza, servito al limite dell’area da Di Francesco, calcia a giro trovando l’angolo alto alla destra di Joronen e accorcia le distanze con un sinistro da fuori imprendibile.

La Spal ci crede e Brescia gioca con il cronometro, finché al 79’ Jagiello chiude il match con un destro a giro da dentro l’area. Cross basso dalla destra di Mateju che attraversa tutta l’area e raggiunge il trequartista polacco che controlla e calcia in rete. 3-1 e testa già alla prossima partita.