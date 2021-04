Basket serie A, Brescia perde anche a Venezia. E’ crisi nera

(red.) UMANA REYER VENEZIA-GERMANI BRESCIA 94-87 (28-27, 60-46, 70-63)

Umana Reyer Venezia: Casarin 5 (1/2, 1/1), Stone 6 (2/3 da tre), Tonut 17 (1/3, 3/6), Daye 15 (1/2, 3/4), De Nicolao 5 (1/2 da tre), Campogrande ne, Vidmar 1, Clark, Chappell 15 (3/5, 3/6), Mazzola, Cerella, Watt 30 (9/13). All. De Raffaele.

Germani Brescia: Bertini ne, Vitali 12 (2/4, 1/1), Parrillo, Chery 10 (4/4, 0/3), Bortolani 2 (1/2, 0/1), Wilson 21 (3/4, 4/5), Willis 7 (1/4, 1/1), Crawford 8 (3/6), Burns 7 (3/7, 0/2), Kalinoski 11 (1/3, 2/6), Moss 2 (1/2, 0/2), Sacchetti 7 (1/1, 1/2). All. Buscaglia.

Arbitri: Vicino, Borgo e Valzan.

Note: Tiri da due Venezia 15/26 (58%), Brescia 20/37 (54%). Tiri da tre Venezia 13/237(48%), Brescia 9/23 (39%). Tiri liberi Venezia 25/31 (81%), Brescia 20/26 (77%). Rimbalzi Venezia 28 (24 RD, 4 RO), Brescia 32 (23 RD, 9 RO).

E’ piena crisi per la Germani Basket Brescia che ieri, domenica 11 aprile, al PalaTaliercio di Mestre ha incassato contro la Reyer Venezia la quinta sconfitta consecutiva in campionato. In Veneto i padroni di casa si impongono con il risultato di 94-87. Eppure la Germani era quasi riuscita a recuperare lo svantaggio di 14 punti all’intervallo lungo.

Merito di Wilson, con 21 punti e 4 rimbalzi e di Luca Vitali con 12 punti e 4 assist. Ma non è stato sufficiente per evitare un’altra sconfitta. Mercoledì 14 aprile è già tempo di tornare sul parquet al PalaLeonessa per il turno infrasettimanale contro Acqua San Bernardo Cantù (palla a due dalle 19,30).