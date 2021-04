Il Pescara frena l’aggancio del Brescia ai playoff

(red.) Finisce 1-1 la sfida tra Brescia e Pescara e per le Rondinelle si tratta di un passo falso nella corsa verso la zona playoff della serie B e di un’occasione sprecata visto che si fermano al nono posto, dietro il Chievo che ha due partite da recuperare. E’ il Brescia ad andare per primo in gol al 17′: Bjarnason scarica su Jagiello che dal limite dell’area infila il pallone nell’angolo alla sinistra di Fiorillo.

Il Pescara è squadra coriacea e non molla. Al 32’ Scognamiglio, dopo un calcio d’angolo, colpisce di testa e la palla si stampa sulla traversa salvando i padroni di casa. Al 72’ Riccardi spara da fuori e il suo tiro viene sporcato da una deviazione che fa carambolare la sfera sui piedi dell’ex Dessena, appostato sul secondo palo, che pareggia.

All’86’ colpo di scena fuori programma quando l’allenatore del Pescara, Grassadonia, sviene in panchina e l’incontro viene interrotto. Per fortuna il tecnico si riprende e lascia il campo camminando.