Brescia, la vittoria sfuma all’ultimo istante: 2-2 con la Reggiana

(red.) La prima parte dell’incontro è di marca emiliana: occasione al 7′ per Kargbo con un tiro da lontano che finisce di lato, poi Zamparo al 19’ e al 24′ uno scambio Kargbo-Zamparo.

Ma è il Brescia al 30′ a segnare per primo: Bjarnason a Ragusa che tocca per Aye, il quale insacca di sinistro il suo undicesimo gol.

Il pareggio della Reggiana arriva a freddo, al 1′ della ripresa: Kargbo colpisce di testa su corner di Rossi, Joronen la tocca mettendola però sui piedi di Zamparo che insacca: è 1-1.

Al 79′, dopo un gol di Mazzocchi annullato per fuorigioco, le Rondinelle tornano in vantaggio: cross da sinistra di Martella, Mateju approfitta di una difesa un po’ distratta e mette alle spalle di Venturi. Reggiana all’assalto fino alla fine ed è al termine del recupero che arriva la beffa per i bresciani: al 96’ cross di Radrezza per Kargbo, il cui tiro è deviato in porta da Varone, sul secondo palo.