Germani, a Bologna (Fortitudo) la quarta sconfitta consecutiva

(red.) Con la quarta sconfitta consecutiva nelle ultime partite torna in crisi la situazione della Germani Brescia. L’ultimo, bruciante ko è maturato nella trasferta contro la Fortitudo Lavoropiù di Bologna che ha conquistato il match con il punteggio di 88-78 trascinata da uno spettacolare Adrian Banks, con 34 punti e 9 su 11 da tre.

Germani troppo altalenante, con vistosi cali di concentrazione che le sono costati la gara e il solito buco nero, sabato in avvio del terzo quarto, che non è stato possibile ricucire nel tentativo di rimonta dell’ultimo periodo. Tre i bresciani in doppia cifra: Burns (15), Vitali (13) che ha superato i 1.000 punti in maglia Germani, e Sacchetti (12).

Fortitudo Bologna-Germani Brescia 88-78 (27-20, 37-44, 65-57)

Fortitudo Bologna: Banks 34 (2/4, 9/11), Aradori 13 (0/3, 3/6), Mancinelli, Manna ne, Hunt 6 (3/8), Pavani ne, Fantinelli 5 (1/2, 1/1), Baldasso 16 (3/3, 2/6), Cusin, Withers 14 (2/3, 3/4), Totè. All: Dalmonte.

Germani Brescia: Bertini ne, Vitali 13 (3/6, 1/5), Parrillo ne, Chery 7 (2/5, 0/1), Bortolani, Wilson 3 (0/2, 1/2), Willis 8 (4/6, 0/1), Crawford 8 (3/4, 0/1), Burns 15 (6/14), Kalinoski 8 (1/6, 2/4), Moss 4 (0/2, 1/2), Sacchetti 12 (0/1, 4/6). All: Buscaglia.

Arbitri: Lo Guzzo, Quarta e Dori.

Note: Tiri da 2: Bologna 11/25 (44%), Brescia 19/46 (41%); Tiri da tre: Bologna 18/29 (62%), Brescia 9/23 (39%), Tiri liberi: Bologna 12/13 (92%), Brescia 13/16 (81%); Rimbalzi: Bologna 29 (24 RD, 5 RO), Brescia 36 (18 RD, 18 RO).