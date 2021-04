Serie B, vittoria Brescia (4-1) sul Pordenone con vista playoff

(red.) BRESCIA-PORDENONE 4-1

BRESCIA: Joronen, Karacic (35′ st Mateju), Cistana, Mangraviti, Martella, Bisoli (35′ st Bjarnason), Van de Looi, Ndoj (21′ st Labojko), Jagiello, Pajac (12′ st Spalek), Ayé. A disposizione: Kotnik, Semprini, Ragusa, Fridjonsson, Papetti. All. Clotet.

PORDENONE: Bindi, Berra, Stefani, Barison, Chrzanowski (26′ pt Bassoli), Zammarini (31′ st Butic), Misuraca (22′ st Pasa), Magnino, Biondi (22′ st Scavone), Ciurria (31′ st Calò), Musiolik. A disposizione: Passador, Perisan, Del Savio, Banse, Turchetto, Samotti. All. Tesser.

Arbitro: Serra di Torino.

Reti: 9′ pt e 39′ pt Ndoj, 15′ pt Cistana, 20′ pt Musiolik, 43′ st Labojko.

Note: ammoniti Jagiello, Bisoli, Karacic. Angoli: 8-4.

Dopo la pausa per le nazionali, ieri sera il Brescia calcio ha superato al Rigamonti con il risultato di 4-1 il Pordenone nella 31° giornata del campionato di serie B. Quasi tutto succede nel primo tempo. Al 9′ le rondinelle passano in vantaggio con un tiro di Ndoj verso l’incrocio. Al quarto d’ora Cistana raddoppia ribadendo in rete in tap-in dopo una respinta del portiere su angolo.

Al 20′ il Pordenone accorcia le distanze con un tiro sotto la traversa di Musiolik. Ma poco prima dell’intervallo ancora Ndoj – doppietta per lui – sigla sotto l’incrocio dei pali. Nel finale di secondo tempo Labojko chiude i giochi sul 4-1. Allontanata la zona calda, ora l’obiettivo del Brescia sono i playoff. Le rondinelle torneranno in campo a Reggio Emilia contro la Reggiana lunedì di Pasquetta alle 17.