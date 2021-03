Vela: la Canottieri Garda qualifica due atleti Optimist per le selezioni nazionali

(red.) Dopo un lungo periodo di stop forzato, la Canottieri Garda Salò ha partecipato con sei atleti della squadra Optimist alle Selezioni Interzonali di Gravedona – Alto Lario (CO) sabato 27 e domenica 28 marzo. Dopo sei prove su nove programmate, Pietro Rizzi e Margherita Martarelli si sono garantiti la qualificazione alle selezioni nazionali, valide per l’accesso al campionato Europeo, che si svolgerà in Spagna a giugno, e al Mondiale, in programma a Riva del Garda per inizio luglio.

“Siamo stati ad un passo dal qualificare quattro atleti, ma siamo comunque contenti del risultato di Pietro e Margherita. I ragazzi erano euforici di essere potuti scendere in acqua e la speranza è di tornare presto a regatare. L’organizzazione è stata efficiente sia in acqua, ma soprattutto per la sicurezza a terra”, commenta Marco Baruzzi, che della Canottieri Garda è responsabile tecnico della sezione Vela e allenatore della squadra Optimist.

All’evento erano presenti 168 atleti Optimist, ma solo i primi 41 si sono qualificati.

Mentre Gravedona le selezioni erano per la I, XIV e XV Zona FIV (Liguria, Lombardia e Lago di Garda), contemporaneamente si sono disputate a Livorno per la II, III e IV Zona (Toscana, Umbria, La Spezia, Sardegna e Lazio), ad Eraclea per la X, XI, XII e XIII Zona (nord-est) e a Crotone invece per tutte le province del sud (per le Zone V, VI, VII, VIII e IX).