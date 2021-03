Brindisi è un boccone indigesto per la Germani

(red.) L’incontro dell’ora di pranzo della 24/ma giornata, che vedeva la Germani Brescia, affrontare al PalaLeonessa la Happy Casa Brindisi seconda in classifica, è andato di traverso ai bresciani, battuti dagli ospiti con il punteggio di 68-74. Dopo un primo periodo concluso in perfetta parità (17-17) Brescia ha pagato un pesante black-out al termine del secondo quarto (19-2 il parziale prima dell’intervallo lungo), che è stato decisivo per l’esito della sfida.

Sfortunato, anche se apprezzabile, il tentativo di rimonta tentato dai nostri nell’ultimo quarto e costruito mattoncino su mattoncino fino a portare Brescia a -2. Però, come spesso accade, il recupero affatica sul piano mentale e fisico, al punto che spesso non si riesce a piazzare il guizzo finale. Così è successo alla Germani nelle cui file va segnalato un Kalinoski da 22 punti, 4 assist e 3 rimbalzi e il solito, concreto, Burns, con 12 punti e 8 rimbalzi.

Ora Brescia è attesa da due trasferte, sabato 3 aprile sul campo della Fortitudo Bologna e poi su quello dell’Umana Reyer Venezia.

Germani Brescia-HappyCasa Brindisi 68-74 (17-17, 31-42, 52-60).

Germani Brescia: Bertini ne, Vitali 5 (1/3, 1/1), Parrillo ne, Chery, Bortolani 4 (2/3, 0/2), Wilson 2 (0/1), Willis 5 (1/4, 0/2), Crawford 4 (2/5, 0/2), Burns 12 (6/9, 0/2), Kalinoski 22 (2/6, 4/7), Moss 9 (2/6, 2/2), Sacchetti 5 (0/1, 1/1). All: Buscaglia.

Happy Casa Brindisi: Bostic 22 (2/3, 5/9), Krubally 6 (1/2), Zanelli, Visconti 1, Gaspardo 2 (1/3, 0/2), Thompson 18 (5/7, 2/5), Cattapan ne, Guido ne, Udom 4 (2/4, 0/3), Bell 4 (2/4, 0/4), Perkins 6 (2/8, 0/1), Willis 11 (4/6, 1/2). All: Vitucci.

Arbitri: Sahin, Bettini e Belfiore.

Note: Tiri da 2: Brescia 16/43 (37%), Brindisi 19/37 (51%); Tiri da tre: Brescia 7/21 (33%), Brindisi 8/28 (29%), Tiri liberi: Brescia 15/16 (94%), Brindisi 12/23 (52%); Rimbalzi: Brescia 38 (29 RD, 9 RO), Brindisi 43 (33 RD, 10 RO).