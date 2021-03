Coronavirus, positiva la ginnasta Vanessa Ferrari. “Non proprio ora”

(red.) La ginnasta bresciana Vanessa Ferrari ha contratto il Covid-19 e ora è costretta a fermarsi proprio nel momento in cui stava assumendo la forma in vista della partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. La giovane ha accusato della febbre, raffreddore e mal di testa e il tampone le ha confermato la positività. “Brutta notizia! Sono davvero dispiaciuta nel comunicarvi che sono positiva al Covid – ha scritto in un post su Instagram – dopo la gara di Ancona sono risultati alcuni casi di positività, quindi sono state prese le precauzioni del caso e i distanziamenti, in attesa dei tamponi.

Poi ho iniziato a stare male febbre ecc, tutti sintomi influenzali, quindi adesso sono in quarantena. Dopo tutta la preparazione e tutto il lavoro fatto per preparare queste gare e tornare sui 4 attrezzi, sono costretta a fermarmi e non so quando potrò riprendere ad allenarmi. Proprio adesso che stavo raggiungendo un’eccellente forma e stavo facendo ottimi progressi”. E tra quelli che le ha fatto gli auguri di pronta guarigione c’è anche l’ex campione di nuoto bresciano Giorgio Lamberti, a sua volta ricoverato in ospedale dopo aver contratto il virus.