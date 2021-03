Brescia, colpaccio a Venezia con il settimo sigillo di Aye

(red.) Il Brescia sorprende tutti e grazie a un bel gioco fatto di grinta e intensità ottiene un grande risultato sulla laguna sbancando il Venezia, secondo in classsifica. Indovinate chi ha segnato? L’eccezionale Aye, arrivato ormai alla settima rete in sette gare consecutive.

Sono tuttavia i padroni di casa ad avere le prime occasioni: al 26′ Karacic deve respingere sulla linea un tiro di Maleh e al 30′ un super Joronen prima nega il gol a un colpo di testa di Modolo e poi salva sulla ribattuta di Bocalon.

Finalmente, al 33’, il capolavoro di Aye: cross dalla sinistra di Jagiello, appoggio al volo e decimo gol dell’attaccante francese, il settimo di fila.

Nella ripresa le Rondinelle vogliono chiudere il match e mostrano un’evidente superiorità, ma la terna annulla un gol per fuorigioco di Bisoli dopo un palo di Bjarnason e poi lo sfortunato islandese si ripete colpendo ancora il legno della traversa. Al 61′ il Brescia spreca un’altra occasione con Ragusa, e all’84’ il secondo giallo a Johnsen lascia il Venezia in 10.

Però non è finita perché la beffa è sempre dietro l’angolo e fino all’ultimo si deve soffrire: così Bjarnason salva il risultato respingendo sulla linea, in pieno recupero, un colpo di testa di Modolo.