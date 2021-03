Adamello Ultra Trail: aperte le iscrizioni per l’edizione 2021

(red.) L’Adamello Ultra Trail è pronto a ripartire, lasciandosi alle spalle la cancellazione dell’edizione 2020 a causa delle avverse condizioni atmosferiche. L’evento di ultra running sui camminamenti della Grande Guerra nella cornice del Parco Nazionale dello Stelvio e del Parco dell’Adamello aprirà le iscrizioni per l’edizione 2021, la settima della sua storia, lunedì 1° marzo alle ore 10. Da venerdì 24 a domenica 26 settembre in Alta Val Camonica, nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, si sfideranno i migliori runner al mondo lungo i tre percorsi proposti dagli organizzatori.

Costo d’iscrizione e format della manifestazione rimangono invariati rispetto all’edizione 2020: 180€ è la quota di iscrizione per la gara sulla distanza di 170 km (11.500 m D+) per un massimo di 200 atleti, 90€ per il percorso intermedio da 90 km (5.700 m D+) con un limite massimo di 250 iscritti, e 40€ per lo “Short Trail” da 35 km (1.700 m D+) che potrà accogliere fino a 200 partecipanti e che farà il proprio debutto in questa edizione. Confermato anche il nome del main partner, l’azienda bresciana di abbigliamento Mico che rinnova il suo impegno per il quarto anno consecutivo.

Adamello Ultra Trail sarà preceduta da due eventi collaterali: Adamello Run, corsa di 30 km a fondo valle in programma a fine agosto, e l’Adamello Junior dedicata ai ragazzi e prevista per l’inizio di settembre. Per entrambi gli eventi le iscrizioni saranno aperte in un momento successivo.

POLICY E GARANZIE PER GLI ISCRITTI

Per gli iscritti 2020 che non abbiano espressamente richiesto il rimborso entro il 31 Dicembre dello scorso anno, l’iscrizione è da considerarsi confermata anche per l’edizione 2021. In questo caso, gli atleti dovranno esclusivamente integrare l’iscrizione con un certificato medico aggiornato e l’accettazione della liberatoria. In caso di rinuncia, gli atleti potranno ottenere un rimborso pari all’80% della quota se effettuata entro il 27 giugno 2021, e pari al 50% se comunicata entro il 31 luglio.

Nell’eventualità in cui la manifestazione non dovesse invece disputarsi per cause organizzative o legate all’emergenza Covid-19, i partecipanti avranno diritto al congelamento dell’iscrizione o ad un rimborso pari all’80%, secondo la policy già applicata per l’edizione 2020.

Il termine ultimo per l’iscrizione all’evento è fissato al 5 settembre o al raggiungimento del numero massimo di atleti. Per partecipare è necessario scaricare e compilare l’apposito modulo – specifico per ciascuna delle tre gare -, sul sito ufficiale www.adamelloultratrail.it.