Serie B, Brescia supera 2-0 il Cosenza e si allontana dai playout

(red.) BRESCIA-COSENZA 2-0

BRESCIA: Joronen, Karacic, Cistana, Chancellor, Martella (21′ st Pajac), Bisoli (30′ st Fridjonsson), Van de Looi, Jagiello (21′ st Labojko), Spalek (1′ st Bjarnason), Skrabb (13′ st Ragusa). A disposizione: Kotnik, Mateju, Mangraviti, Papetti. All. Clotet.

COSENZA: Falcone, Corsi, Ingrosso, Tiritiello, Legittimo (13′ st Vera), Sciaudone (13′ st Bahlouli), Petrucci (27′ st Ba), Crecco, Tremolada (38′ st Sacko), Trotta (27′ st Carretta), Gilozzi. A disposizione: Saracco, Idda, Mbakogu, Bouah, Schiavi, Kone, Sueva. All. Occhiuzzi.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Reti: 3′ st Bjarnason, 34′ st Ayé.

Note: espulso Corsi al 18′ st. Ammoniti Corsi, Cistana, Bjarnason. Angoli: 8-5. Recupero: 0′ e 4.

Nella ventiseiesima giornata del campionato di serie B, valida per il turno infrasettimanale, ieri sera, martedì 2 marzo, il Brescia Calcio è tornato alla vittoria battendo al Rigamonti il Cosenza con il risultato di 2-0. Un successo importante per le rondinelle soprattutto per allontanarsi dalle zone calde dei playout. Dal punto di vista delle reti, succede tutto nel secondo tempo.

Dopo 3′ il Brescia passa in vantaggio con un colpo di testa di Bjarnason su un calcio d’angolo di Jagiello. Al 18′ i calabresi restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Corsi per doppia ammonizione. E dopo la mezzora il Brescia sigla il raddoppio con Ayé. Ma nel finale un tiro di Gilozzi viene parato bene da Joronen. In virtù del successo le rondinelle salgono a 30 punti in classifica e sabato 5 marzo alle 16 faranno visita al Venezia seconda potenza del campionato.