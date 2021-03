Basket serie A, per la Germani una vittoria da 6° posto contro Reggio Emilia

(red.) GERMANI BRESCIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 89-79 (15-19, 47-73, 71-69)

Germani Brescia: Vecchiola ne, Vitali 9 (3/5, 1/2), Parrillo ne, Chery 22 (6/10, 3/4), Bortolani 3 (0/1, 1/1), Wilson 2 (1/2), Willis 15 (4/7, 2/3), Crawford 10 (5/8, 0/1), Burns 16 (5/9, 1/3), Kalinoski 8 (1/2, 2/6), Moss 2 (1/2), Sacchetti 2 (0/1). All. Buscaglia.

UNAHOTELS Reggio Emilia: Koponen 12 (0/1, 4/7), Candi 7 (1/5, 1/2), Baldi Rossi 9 (3/4, 1/2), Porfilio ne, Taylor 19 (4/7, 3/6), Giannini ne, Elegar 9 (3/5), Sims 17 (5/9, 1/1), Johnson 3 (1/2, 0/2), Bonacini ne, Diouf 1 (0/2, 0/1), Kyzlink 2 (1/2, 0/1). All. Martino.

Arbitri: Begnis, Grigioni e Boninsegna.

Note: Tiri da 2 Brescia 26/47 (55%), Reggio Emilia 18/37 (49%). Tiri da tre Brescia 10/20 (50%), Reggio Emilia 10/22 (46%). Tiri liberi Brescia 7/10 (70%), Reggio Emilia 13/17 (77%). Rimbalzi Brescia 32 (23 RD, 9 RO), Reggio Emilia 32 (23 RD, 9 RO).

Dopo la sosta di campionato per dare spazio alla Final 8 di Coppa Italia, ieri sera, domenica 28 febbraio, la Germani Basket Brescia è ripartita con una vittoria casalinga, al PalaLeonessa A2a, contro Reggio Emilia con il risultato di 89-79. E per la squadra di coach Buscaglia è il nono successo dall’inizio della stagione. A partire meglio sono però gli emiliani che conducono il primo parziale per 22-15. Il secondo quarto, invece, vede la rimonta e il sorpasso di Brescia che si porta in vantaggio all’intervallo lungo sul 47-43.

La sfida si porta avanti in perfetto equilibrio anche al termine del terzo quarto con il risultato di 71-69. E’ l’ultimo parziale a rivelarsi decisivo quando Brescia allunga fino al vantaggio finale. A prevalere in casa Germani sono stati Chery con 22 punti e 2 assist, poi Burns con 16 punti e 5 rimbalzi e Willis con 15 punti e 6 rimbalzi. Grazie a questo successo Brescia entra in zona playoff e tra due settimane, domenica 14 marzo, con palla a due dalle 17,30, al PalaLeonessa arriva Milano.