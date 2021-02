Brutto colpo per il Brescia, raggiunto e superato dalla Cremonese

(red.) Forse disturbate anche dalle notizie sui guai giudiziari del patron Massimo Cellino, le Rondinelle perdono un match importante non solo perché la Cremonese è una rivale storica del Brescia Calcio, ma anche perché la sconfitta avvicina la squadra alla pericolosa zona playout e questo non fa bene né al morale né alla lucidità del gioco.

Al Rigamonti i bresciani passano in vantaggio con il solito Aye, ormai al suo quarto gol consecutivo, che al 28′ raccoglie un bell’assist di Donnarumma e insacca a porta vuota.

La ripresa però porta il marchio degli ospiti con un uno-due micidiale che manda ko i padroni di casa. Prima Ciofani pareggia al 9′ su rigore (fallo di Pajac sullo stesso attaccante) e poi al 14′ ancora Ciofani di testa, su cross di Baez.

Siparietto di Cellino che nel secondo tempo, dopo l’espulsione del tecnico Pep Clotet, è sceso a bordo campo per dare indicazioni alla squadra e al vice Daniele Gastaldello.