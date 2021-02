Serie B, Brescia acciuffa il pari nel recupero contro il Lecce

(red.) LECCE-BRESCIA 2-2

LECCE: Gabriel, Maggio, Pisacane, Lucioni, Zuta, Bjorkengren (26′ st Nikolov), Tachtsidis (1′ st Henderson), Hjulmand, Mancosu (1′ st Majer), Stepinski (1′ st Rodriguez), Coda (44′ st Gallo). A disposizione: Bleve, Vigorito, Meccariello, Paganini, Yalcin, Monterisi, Pettinari. All. Corini.

BRESCIA: Joronen, Mateju (36′ st Bjarnason), Mangraviti, Chancellor, Martella (26′ st Karacic), Bisoli, Labojko, Jagiello (26′ st Skrabb), Spalek (14′ st Pajac), Donnarumma, Ayé. A disposizione: Andrenacci, Ghezzi, Verzeni, Fridjonsson. All. Clotet.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Reti: 1′ st Rodriguez, 13′ st Bjorkengren, 30′ st Bisoli, 48′ st Ayé.

Note: ammoniti Chancellor, Hjulmand. Angoli: 6-2. Recupero: 2′ e 4′.

Se sabato scorso 6 febbraio il Brescia era stato acciuffato, non senza polemiche arbitrali, sul 3-3 dal Cittadella, stavolta sono le rondinelle a conquistare un punto nel recupero sul campo del Lecce guidato da Eugenio Corini. E’ terminata 2-2 la sfida di ieri sera, martedì 9 febbraio, nel turno infrasettimanale della ventiduesima giornata del campionato di serie B.

Dopo 2′ il Lecce passa in vantaggio con Mancosu, ma l’arbitro con l’aiuto del guardalinee rileva il fuorigioco e annulla. Tocca poi a Joronen opporsi al tiro pericoloso di Hjulmand. A metà primo tempo ci prova Ayé dal cuore dell’area in mischia, ma calcia sopra la traversa. Dal punto di vista delle occasioni e delle reti succede tutto nella ripresa.

Dopo 1′ è Rodriguez a sbloccare la partita superando Joronen in uscita. E quasi al quarto d’ora i salentini raddoppiano con Bjorkengren su colpo di testa da un cross. Alla mezzora arriva il pari del Brescia sugli sviluppi di una respinta del portiere sul colpo di testa di Ayé che Bisoli mette in rete. In pieno recupero è Ayé a mettere in rete di testa su un cross. Con questo pareggio, il secondo consecutivo, il Brescia raggiunge i 23 punti in classifica e domenica 14 febbraio alle 21 ospiterà al Rigamonti il Chievo Verona.