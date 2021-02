Brescia calcio, nuovo allenatore Pep Clotet per il match contro Cittadella

(red.) Oggi pomeriggio, sabato 6 febbraio, alle 14 allo stadio Rigamonti il Brescia in crisi di risultati (4 sconfitte in altrettante partite dall’inizio del 2021) ospiterà il Cittadella. Sarà l’atto di chiusura di una settimana calda dopo l’esonero di Davide Dionigi e la contestazione dei tifosi all’indirizzo del presidente Massimo Cellino. Oggi sulla panchina, insieme a Daniele Gastaldello, ci sarà anche il nuovo allenatore scelto dal patron. Si tratta dello spagnolo Pep Clotet annunciato nelle ore precedenti a sabato anche attraverso il sito internet della società.

“Arrivo in una società importante e col massimo entusiasmo – ha detto dal sito del Brescia l’allenatore con esperienze all’estero tra Inghilterra, Spagna, Svezia e Norvegia – ringrazio il presidente Massimo Cellino con cui ho uno splendido rapporto fin dai tempi di Leeds, per avermi dato un’opportunità di questo livello. Sono convinto di avere a disposizione una rosa importante e farò il possibile per ottenere il massimo dai ragazzi”.