Brescia calcio, altro ribaltone: esonerato Davide Dionigi

(red.) Nuovo scossone sulla panchina del Brescia calcio. Nella giornata di ieri, mercoledì 3 febbraio, il presidente Massimo Cellino ha deciso di esonerare l’allenatore Davide Dionigi nonostante poco tempo fa gli avesse rinnovato il contratto. “Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Davide Dionigi” si legge nella brevissima riga di comunicato emesso in queste ore dalla società.

Le quattro sconfitte consecutive in campionato dall’inizio del 2021, di cui l’ultima sul campo dell’Ascoli fanalino di coda in classifica hanno certamente pesato. Oltre al mercato di riparazione invernale chiuso nei giorni scorsi e molto deficitario per le ambizioni del Brescia, a partire da cessioni illustri come quella di Ernesto Torregrossa alla Sampdoria.

A questo si aggiunge il fatto che l’altra sera circa 250 sostenitori della curva nord avevano manifestato sotto la sede della società contro il patron Cellino. In attesa di capire chi si sederà sulla panchina del Brescia per il prosieguo della stagione sabato 6 febbraio nel match contro il Cittadella ci sarà il collaboratore tecnico Daniele Gastaldello.