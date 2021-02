I tifosi del Brescia contestano Cellino sotto la sede

(red.) Aria pesante in casa Brescia. Circa 200 tifosi delle Rondinelle hanno infatti dato vita martedì sera a una manifestazione sotto la sede del club in via Solferino con contestazione nei confronti del presidente Massimo Cellino.

Al centro della critiche un mercato poco soddisfacente con troppe cessioni eccellenti che renderebbero impossibile inseguire gli obiettivi, oltre alla confusione tecnica con tre allenatori (Delneri, Lopez e Dionigi) che si sono già alternati sulla panchina e lo stesso Dionigi al centro di voci che lo vedrebbero prossimlo all’esonero.

Due gli striscioni: “Cellino set drè a fà?! Vogliamo rispetto” e “Ci hai promesso la Serie A, ma siamo sempre nella mediocrità”. Tra slogan e canti i tifosi hanno anche chiesto a gran voce al presidente di uscire per incontrarli, ma nessuno dei dirigenti della società si è fatto vedere.