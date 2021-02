Millenium, male la prima di coach Micoli: a Chieri finisce 3-0

(red.) Coach Micoli non riesce alla sua “prima” a sovvertire il pronostico. Contro la Reale Mutua di Chieri la Millenium Brescia, finalmente con la ritrovata Veglia (anche se con poca autonomia di gioco), non riescono ad opporsi agli attacchi di Frantti e ai block di Alhassan (Mvp del match) e Mazzaro. Rispetto alle ultime uscite, però, si è visto un atteggiamento diverso specie in fase difensiva, che tiene accessa la fiammella della speranza in casa Millenium.

Bregoli sceglie Bosio-Grobelna. Mazzaro-Alhassan, Frantti-Perinelli con De Bortoli libero. Micoli risponde con Bechis-Nicoletti, Botezat-Berti, Jasper-Cvetnic e Pericati libero.

Partenza in salita per le Leonesse, che si trovano subito sotto per 4-1 dopo un fallo di posizione. Punto dopo punto, però, le bresciane si ritrovano, risalendo al solo punticino col colpo di Jasper: 6-5. Le padrone di casa riprendono da dove avevano lasciato. Un break di 3 punti consecutivi, ultimo di Grobelna, trascina il punteggio al 10-6 ed al primo time-out dell’incontro chiamato da Micoli.

Un primo tempo out di Mazzaro accorcia 11-8, ma questo non demoralizza Chieri. Le piemontesi, di fatti, ritrovano il giusto piglio ed allungano decise fino al 16-9 con Perinelli protagonista. Brescia prova a rigenerarsi con la seconda interruzione e con gli ingressi di Hippe e Biganzoli, ma gli esiti non cambiano. Chieri continua nella sua spinta e giunge al 25-13 finale dopo l’errore di Cvetnic.

Duro inizio anche nel secondo periodo per la Millenium. Mattone su mattone, le padrone di casa erigono un muro solidissimo, capace di costruire l’ 8-3 che manda Micoli ad interrompere le ostilità. Il distacco non spaventa e Brescia reagisce tirando fuori gli artigli. Jasper prende la scena del PalaFenera e, con una coppia parallela-muro, ricuce fino al solo break: 11-9 e time-out Bregoli. Un video-check del possibile pari al 12 beffa le giallonere, che si trovano sotto 13-11. Da qui solo Fenera, che porta il 16-11 sul tabellone ed induce Micoli al nuovo tempo.

Lo stesso coach lombardo cambia e fa entrare Biganzoli, e la scelta ripaga. La schiacciatrice piazza l’ace del 22-18 e tiene a galla le ospiti, le quali, però, devono abbandonare le speranze dopo la parallela out di Nicoletti: 25-19. Nota positiva: Veglia ritrova finalmente il campo dopo oltre un mese di stop. Bentornata capitana!

Le Leonesse tornano in campo decise e senza avere nulla da perdere. Veglia, confermata titolare, suona la carica e piazza il muro dell’ 1-4 iniziale con Bregoli che sospende. I 30” funzionano eccome per Chieri, che azzera lo svantaggio e giunge al pari col muro di Mazzaro sull’8. L’enfasi delle padrone di casa continua. La seconda di Bosio permette a Chieri di strappare il break (12-10), mandando Micoli al time-out. La Millenium è imprecisa e la Fenera ne approfitta.

Una doppia invasione, dopo il servizio vincente ad opera Grobelna, crea il solco del 15-10 che funge da lasciapassare per le casacche blu. Jasper prova a stoppare la cavalcata (17-14), ma la Reale Mutua continua a sfrecciare. Grobelna in parallela firma il 21-14 che darà il là alla chiusura in ace di Mazzaro: 25-17 e 3-0.

Stefano Micoli (coach Millenium Brescia): “Purtroppo ci manca ancora un po’ di stabilità ed il rapporto tra palleggio e attacco, soprattutto in fase di contrattacco, risulta non ancora ottimale. Abbiamo dimostrato di essere anche un po’ fuori tempo, aiutando spesso e volentieri il muro avversario, facilitandogli il compito. Ora ci sarà da rimboccarsi le maniche: ci aspetterà un gran lavoro”..

Reale Mutua Fenera Chieri – Millenium Brescia 3-0 (25-13, 25-19, 25-17)

Reale Mutua Fenera Chieri: Mazzaro 8, Grobelna 13, Perinelli 4, Alhassan 8, Bosio 4, Frantti 14; De Bortoli (L). Villani 3, Laak 1. N.E. Fini, Mayer, Gibertini (L), Zambelli, Meijers. All. Bregoli.

Millenium Brescia: Bechis 1, Cvetnic 11, Botezat 5, Nicoletti 8, Jasper 8, Berti 2; Pericati (L). Parlangeli (L), Biganzoli 3, Hippe, Veglia 1. N.E. Sala, Angelina, Bridi. All. Micoli.

Arbitri: Luca Sobrero, Simona Cavicchi.

Mvp: Rhamat Alhassan (Reale Mutua Fenera Chieri).

Note: gara a porte chiuse.