Altra sconfitta per il Brescia che perde 2-1 con l’Ascoli in rimonta

(red) Nel campionato di serie B quarta sconfitta consecutiva per il Brescia Calcio che, dopo essere andato in vantaggio, si è fatto raggiungere e superare dall’Ascoli che era ultimo in classifica. Il vantaggio delle Rondinelle si è realizzato al 18′ quando una punizione dell’ex Genoa Jagiello ha sorpreso il portiere avversario Leali con una conclusione molto angolata. Bene il Brescia, che sempre nel primo tempo avrebbe anche l’occasione per raddoppiare con Martella.



Ma nella ripresa cambia la musica. Prima Joronen salva gli ospiti, neutralizzando un tentativo di Bidaoui, ma poi al 63′ deve subire un beffardo gol scaturito da un destro da lontano di Eramo.

Al 93′ il sorpasso dei padroni di casa: una punizione di Dionisi dopo un doppio rimpallo fa arrivare il pallone tra i piedi di Brosco che deve solo infilare in porta. Ora il Brescia è tredicesimo con 21 punti, a solo tre di distanza dalla zona play out.