Icaro sport disabili: ad Ancona nove ori, due argenti e un bronzo

(red.) Si sono svolti sotto l’egida della Fispes /Fisdir ad Ancona i campionati italiani di atletica leggera indoor il 22/23 gennaio 2021, con la partecipazione per la prima volta del team Icaro sport disabili di Rovato (Brescia) che, torna da questa trasferta marchigiana con un bottino di assoluto valore .

Nove ori, due argenti e un bronzo arrivano a Brescia grazie a una squadra altamente competitiva e unita che, pone questa nuova realtà sportiva bresciana ai vertici nazionali.

In pista atleti con handicap fisici e visivi , insieme alle guide che, grazie a una perfetta sintonia, oltre al risultato prettamente agnostico hanno dimostrato il valore dello sport che unisce intenti sociali ludici e aggreganti superando barriere culturali, molto piu che mille convegni sul tema.

La manifestazione nonostante le restrizioni Covid-19, si è svolta nel migliore dei modi con la partecipazione di numerose squadre e la presenza di azzurri paralimpici in preparazione di Tokio 2021.

“Voglio ringraziare (sottolinea il presidente di Icaro, Luca Savardi Danesi) tutto il gruppo che ha partecipato a questa trasferta che rende possibile un nuovo volo di Icaro e darà la possibilità a tanti giovani con disabilità di avvicinarsi allo sport portando in alto i valori della nostra associazione”.

Un grazie anche agli amici del Asd Rovato calcio che hanno concesso i pulmini per trasportare gli atleti ad uso gratuito sgravando la società di un ulteriore costo e al gruppo dell’atletica Brixia che collabora con gli atleti Icaro.

Va sottolineto che tutti gli atleti, in relazione alla propria disabilità viene attribuita una classificazione da una commissione medico sportiva, per permettere di gareggiare a tutti con le stesse possibilità fisiche o visive, di seguito le classifiche suddivise per categorie.

Risultati Campionati Italiani Indoor Paralimpici Ancona 22-23 gennaio 2021

60 mt

LODA Piera 12’.47 categoria T11 1° Classificata

BERTANZA Luigi 9’’03 categoria T11 3° Classificato

200 mt

LODA Piera 51’’33 categoria T11 1° Classificata

400 mt

INVERARDI Sandra 1’34’’73 categoria T11 1° Classificata

BERTANZA Luigi 1’20’’49 categoria T11 1° Classificato

FOGLIO Davide 1’21’’47 categoria T11 1° Classificato

800 mt

FOGLIO Davide 1970 2’35’’35 categoria T11 2° Classificato PB

ZINGARELLI Marco 3’12’’45 categoria T11 1° Classificato

1500 mt

ZINGARELLI Marco 6’47’’30 categoria T11 1° Classificato

BASSI Alessandro 7’58’’22 categoria T11 2° Classificato

Peso 6 kg

CUNSOLO Edoardo mt 6.67 categoria F64 Fuori Gara

Peso 4 kg

SAVARDI DANESI Luca mt. 3.72 categoria F54 Fuori Gara