Calcio serie B, Monza espugna Brescia. Rondinelle sempre più in basso

(red.) BRESCIA-MONZA 0-1

BRESCIA: Joronen, Papetti (43′ st Fridjonsson), Chancellor, Mangraviti, Karacic, Bisoli, Van de Looi (29′ st Dessena), Martella, Spalek (37′ st Ragusa), Ayé (37′ st Jagiello), Donnarumma. A disposizione: Andrenacci, Zmrhal, Ghezzi, Labojko, Verzeni. All. Dionigi.

MONZA: Di Gregorio, Donati, Bellusci, Di Bettella, Carlos Augusto, Frattesi (34′ st Armellino), Barberis (46′ st Fossati), Barillà, Boateng, Gytkjaer (40′ st Maric), Mota Carvalho. A disposizione: Lamanna, Sommariva, Anastasio, D’Errico, Scaglia, Sampirisi, Lepore. All. Brocchi.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Rete: 10′ st Frattesi.

Note: ammoniti Van de Looi, Bellusci, Mangraviti, Chancellor, Barillà, Spalek, Fridjonsson. Angoli: 5-6. Recupero: 1′ e 4.

Niente da fare per il Brescia Calcio che ieri sera, lunedì 25 gennaio, nel posticipo della diciannovesima giornata del campionato di serie B ha subito una sconfitta in casa al Rigamonti contro il Monza. E per le rondinelle si tratta della terza sconfitta in tre partite dall’inizio dell’anno. Dopo 10′ ci prova Frattesi da fuori area, parata a terra da Joronen e alla quale risponde dall’altra parte il Brescia al 43′ con Bisoli anche lui da fuori e con la palla che termina a lato.

Al 10′ del secondo tempo il Monza passa in vantaggio con Frattesi di testa da angolo, ma Joronen non è irresistibile nell’intervento. Al quarto d’ora il Brescia ci prova due volte con Van de Looi (sul palo) e Karacic. Tra il 22′ e il 31′ dall’altra parte è Gytkjaer a provarci in due occasioni, ma al Monza l’unica rete è sufficiente per espugnare il Rigamonti. Il Brescia resta invece a 21 punti in una classifica che si fa sempre più complicata, mentre sabato 30 gennaio alle 14 farà visita all’Ascoli fanalino di coda.