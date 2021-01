(red.) Nuovo scivolone per la Gruppo Consoli Centrale del Latte Mc Donald’s che perde 0-3 al San Filippo per mano del Vbc Synergy, senza opporre la giusta resistenza ad un avversario assolutamente alla portata, reso più forte dalla poca lucidità dei padroni di casa. Lo stop di Cisolla per un’infiammazione al ginocchio toglie sicurezza al sestetto in campo che sbaglia molto in avvio e si demoralizza, trovando una reazione solo dal terzo set, quando però Paoletti e compagni sono lanciati verso il colpaccio. I Tucani sono in campo con Tiberti e Bisi, Galliani e Bergoli/Tasholli (cambio under) in posto quattro, Esposito e Candeli al centro; Franzoni è il libero. Coach Barbiero schiera Putini incrociato a Paoletti, Borgogno e Ferrini a banda, Marra e Bussolari al centro con Pochini libero.



Match in pillole. Primo set: i Tucani giocano con poca incisività e poco reattività in difesa, subiscono due ace e rincorrono (8-11). Putini sfrutta il gioco al centro con Marra, ma sono gli errori di Brescia a rendere la vita più facile agli ospiti. Bisi prova a ricucire con il sostegno di Tasholli (17-19), però sono troppi i regali al servizio e Paoletti può chiudere (22-25).

Il muro ospite fa il suo lavoro, ma sono i padroni di casa a mancare di convinzione anche nel secondo parziale, lasciando troppa sicurezza all’avversario (4-8). Sembra tutto difficile in campo bresciano e il gap (15-19) non si riduce finché Tiberti piazza il suo centesimo ace e suona la carica con una gran difesa (19-20). Brescia sembra ridestarsi, ma troppo tardi. A Mondovì basta solo tenere il break (23-25).

Piglio giusto in avvio di terzo set: battute ficcanti e difese grintose (7-3). Bisi macina punti, eppure Paoletti tiene in scia i suoi siglando due block importanti che valgono il sorpasso (11-13). Brescia sta lì e prova a reagire, ma quando lo score dice 16-18 (ancora Paoletti con due lungolinea), i Tucani non reagiscono più e i Galletti fiutano la preda e i tre punti (20-25).

IL TABELLINO.

CONSOLI CENTRALE McDONALD’S – VBC SYNERGY 0 – 3

(22-25; 23-25; 20-25)

BRESCIA: Orlando ne, Tasholli 3, Tiberti 3, Crosatti, Cogliati, Bergoli 3, Bisi 17, Franzoni (L), Galliani 15, Candeli 4, Esposito 6, Cisolla ne, Tonoli ne, Ghirardi ne. All. Zambonardi e Iervolino.

MONDOVI’: Milano ne, Paoletti 22, Marra 11, Bussolari 3, Borgogno 11, Ferrini 12, Pochini (L), Camperi ne, Fenoglio,: Putini 2, Bosio ne, Bertano ne. All.: Barbiero e Negro.

Note:

Ace Brescia 3, Mondovì 6.

Battute sbagliate Brescia 8, Mondovì 9

Muri Brescia 4, Mondovì 9

Attacco Brescia 48%, Mondovì 50%

Ricezione Brescia 48% (23% perfetta), Mondovì 63% (25% perfetta)

Durata: 25’ 28’ 27’ . Totale: 1h20

Arbitri: Alessandro Oranelli e Lorenzo Mattei . Addetto al Video Check: Giuseppe Fichera.