Vela sul Garda, il 2021 si apre con la Winter Cup di febbraio

(red.) Lungo le rive lombarde del Garda e, in particolare, al Circolo Vela Gargnano, le vacanze di fine anno sono state occupate da un lungo lavoro di analisi della stagione 2020 e l’elaborazione del Calendario 2021. Date quasi certe, la 71°Centomiglia che si presenterà nel week end del 4-5 settembre. Confermata la formula con più percorsi, quello tradizionale a tutto lago (con qualche possibile modifica), la Cento Foil, per le barche volanti di Moth e Persico69F, la Centox2, che tanto successo ha riscosso l’anno scorso. La Cento People avrà i progetti di vela terapia e del sociale, la conferme delle barche di Hyak Onlus, Eos la vela per tutti, quasi certamente Homerus, la vela autonoma per non vedenti che, nel 2020, ha ricordato i suoi primi 10 anni dal primo Mondiale Ufficiale ufficializzato da Sailing World, corso proprio al largo di Bogliaco e Gargnano.

Il Club gargnanese riserverà grande attenzione alle Scuole Veliche, il progetto rinnovato “Ritrova la Bussola” di Federvela che tanto successo ha avuto. Grazie anche al coinvolgimento del Consorzio degli operatori turistici GardaLombardia e il progetto sulla mobilità elettrica Eway della multiutily gardesana Garda Uno, grazie al suo Lab dedicato ai giovani, Fondazione Asm Brescia, la promozione dell’immagine lacustre da parte di Visit Brescia-Brescia Tourism.

Il consorzio Lago di Garda Lombardia e il Circolo Vela Gargnano hanno anche promosso un Video dedicato agli sport dell’acqua con Vela, Canottaggio, Kite e Surf, e l’head line: “Il Lago più bello del Mondo”. Questo è il link al video, diffuso tramite la piattaforma di Face Book: https://www.facebook.com/522532187824673/videos/699715877527452.



Si tratta di un “Head line” che nel 2021 vedrà coinvolti tutti gli amici del Garda. Normative anti Covid permettendo il Calendario del Cv Gargnano si dovrebbe aprire con la Winter Cup di Febbraio. Tappe il 14 e il 28 febbraio, la presenza dei Dolphin e dei vari cabinati della stazza internazionale Orc, mentre il Trofeo Roberto Bianchi si correrà il 14 marzo. Sempre a Gargnano arriverà (da Bardolino), la Middle Lake Race, sfida long distance ideata da Ruggero Pozzani del Centro Nautico di Bardolino, in due tappe, il 27 e 28 marzo. Dall’1 al 3 aprile ci saranno i giovani del doppio Rs Feva con il 4° Trofeo Centrale del latte di Brescia. Poi il resto delle regate con Monotipi, il Campionato Italiano Dolphin dal 10 al 13 giugno; la flotta dei Laser con i Master di tutta Europa, le barche volanti del Persico69F, Gorla e Centomiglia con il suo nuovo logo caratterizzato dal numero 71. Tante sono infatti le edizioni del Grande giro del lago del mese di settembre.