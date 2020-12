Serie B, Brescia in rimonta: successo esterno 3-2 contro la Spal

(red.) SPAL-BRESCIA 2-3

SPAL: Thiam, Tomovic (44′ pt Salamon), Vicari, Ranieri, Dickmann, S. Esposito, Murgia (34′ st Brignola), Sala, Castro (21′ st Di Francesco), Valoti (34′ st Missiroli), Paloschi (21′ st Floccari). A disposizione: Gomis, Minelli, Okoli, Sernicola, Strefezza, D’Alessandro, S. Esposito. All. Marino.

BRESCIA: Joronen, Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella, Labojko (21′ st Bisoli), Van de Looi, Jagiello (30′ st Bjarnason), Spalek (30′ st Mangraviti), Ragusa (21′ st Donnarumma), Torregrossa (38′ st Ayé). A disposizione: Kotnik, Andrenacci, Papetti, Verzeni, Dessena, Zmrhal, Ghezzi. All. Dionigi.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila.

Reti: 7′ pt Valoti, 11′ st Jagiello, 12′ st Valoti, 25′ st Donnarumma (rigore), 42′ st Bjarnason.

Note: ammoniti Ranieri, Vicari, Labojko. Angoli: 4-5. Recuperi: 3′ e 4′.

Successo esterno per il Brescia Calcio che ieri sera, mercoledì 30 dicembre, ha chiuso il 2020 con la vittoria in trasferta per 3-2 sul campo della Spal. Dopo 7′ sblocca Valoti di testa approfittando di un’uscita sbagliata di Joronen. Nella ripresa all’11’ il pari del Brescia con Jagiello che infila la rete dopo un dribbling in area.

Ma un minuto dopo la Spal passa di nuovo in vantaggio con Valoti con un tiro dalla distanza. Al 25′ le rondinelle trovano di nuovo il pari sugli sviluppi di un rigore siglato da Donnarumma e alla fine il Brescia completa l’opera con Bjarnason. Grazie alla vittoria il Brescia approda a 21 punti in classifica e lunedì 4 gennaio alle 21 ospiterà al Rigamonti il Vicenza per il primo match del nuovo anno.