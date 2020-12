La Germani a Sassari brilla solo per un quarto (100-87)

(red.) Una Germani Brescia bellissima nel primo quarto aveva fatto illudere i suoi sostenitori nella trasferta in Sardegna per la 12esima giornata del campionato di serie A1 maschile di basket. Ma la squadra bresciana si è persa quando Sassari ha aumentato l’aggressività difensiva e ha iniziato a recuperare, grazie anche alle troppe palle perse a agli errori al tiro dei nostri, fino a quel momento perfetti da tutti i punti di vista.

Anche il risveglio a cinque minuti dalla fine dei ragazzi di coach Buscaglia ha riacceso una fiammella di speranza. Ma, complici anche alcune scelte arbitrali e la stanchezza che abbassava le percentuali, non c’è stato tempo ed energia per recuperare il divario di una dozzina di punti.

Così è finita 100 a 87 per i padroni di casa della Dinamo Sassari, interrompendo la striscia positiva di tre successi inanellata in campionato dall’arrivo a Brescia di Buscaglia.

Dopo un primo quarto terminato 15-31 e il +18 (15-33) dell’avvio del secondo quarto, i giocatori agli ordini di coach Pozzecco hanno cominciato a mordere ogni pallone, a far sentire le mani addosso agli avversari mentre i meccanismi di Brescia iniziavano a incepparsi.

All’intervallo lungo di metà gara la Germani aveva ancora 4 punti di vantaggio (41-45), ma si capiva che la partita stava finendo nelle mani del Banco di Sardegna Sassari. L’ultimo sussulto fino a 49-58 è stato il canto del cigno, perché il finale del terzo periodo si è chiuso con i sardi già in vantaggio e i lombardi dietro ad arrancare (71-69).

Poi la Germani ha subito un terribile parziale all’inizio dell’ultimo quarto: il centro Bilan (alla fine 19 punti e 13 rimbalzi) e il play di casa Spissu (23 punti) hanno guidato la riscossa della Dinamo che è arrivata anche a +15 (86-71) prima che Brescia provasse finalmente a riorganizzarsi mettendo grinta nella propria difesa. Ma era troppo tardi.

Chi guarda solo il punteggio può pensare che il tabellino non sia negativo: cinque uomini in doppia cifra con i 16 punti di Cline e Moss, i 15 di Burns, gli 11 di Chery e i 10 di Bortolani. Ma la percentuale da tre (7/27, 25,9%) mostra che i bresciani si sono incaponiti con il tiro da lontano che non stava entrando anziché tentare altre soluzioni più facili, anche se più faticose.

Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia 100-87 (15-31, 41-45, 71-69)

Banco di Sardegna Sassari: Spissu 23 (2/5, 4/9), Bendzius 18 (3/5, 3/4), Burnell 13 (6/12), Tillman 2 (0/1), Katic, Gandini (ne), Re (ne), Gentile 11 (3/8, 1/3), Devecchi (ne), Treier 2 (1/1, 0/1), Kruslin 12 (4/6 da tre), Bilan 19 (7/10). All: Pozzecco.

Germani Brescia: Cline 16 (5/7, 0/3), Vitali (ne), Parrillo, Chery 11 (4/5, 1/4), Bortolani 10 (0/3/, 2/5) , Ristic 4 (2/3), Crawford 8 (3/5, 0/1), Burns 15 (4/5, 0/2), Kalinoski 3 (1/6 da tre), Moss 16 (3/3, 3/4), Sacchetti 4 (2/2, 0/1), Ancellotti (ne). All: Buscaglia.

Arbitri: Lo Guzzo, Buongiorni e Boninsegna.

Note: Tiri da 2: Sassari 22/43 (51%), Brescia 23/33 (70%); Tiri da tre: Sassari 12/23 (52%), Brescia 7/27 (26%), Tiri liberi: Sassari 20/25 (80%), Brescia 20/21 (95%); Rimbalzi: Sassari 35 (26 RD, 9 RO), Brescia 30 (26 RD, 4 RO)