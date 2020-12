Serie B, buon punto per il Brescia a Pescara. Finisce 1-1

(red.) PESCARA-BRESCIA 1-1

PESCARA: Fiorillo, Guth, Bocchetti, Scognamiglio, Bellanova, Omeonga, Valdifiori, Memushaj, Jaroszynki (19′ st Nzita), Maistro (39′ st Ceter), Galano (43′ st Crecco). A disposizione: Alastra, Bocic, Antei, Blanuta, Ventola, Capone, Riccardi, Fernandes, Vokic. All. Breda.

BRESCIA: Andrenacci, Sabelli, Mangraviti, Mateju, Martella, Dessena (26′ st Jagiello), Van de Looi, Bjarnason (13′ st Bisoli), Spalek (13′ st Papetti), Ragusa (42′ st Labojko), Torregrossa (26 ‘st Ayé). A disposizione: Kotnik, Zmrhal, Donnarumma, Ghezzi, Verzeni. All. Dionigi.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Reti: 43′ pt Torregrossa (rigore), 16′ st Bocchetti.

Note: ammoniti Omeonga, Scognamiglio, Papetti, Sabelli, Galano, Bisoli, Nzita, Valdifiori. Angoli 5-4. Recupero 1′ e 5′.

Il Brescia torna da Pescara con un buon pareggio dopo l’1-1 rimediato ieri sera, martedì 22 dicembre, nella quattordicesima giornata del campionato di serie B. La squadra di Dionigi passa in vantaggio nel finale di primo tempo sugli sviluppi di un calcio di rigore che Torregrossa realizza.

Ma al quarto d’ora della ripresa la formazione bresciana si fa riprendere dal Pescara in rete con Bocchetti. In virtù di questo pareggio il Brescia sale a 18 punti in classifica e domenica 27 dicembre alle 18 ospiterà al Rigamonti, con inizio alle 18, l’Empoli seconda potenza del campionato.