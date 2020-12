Basket serie A, Brescia vince a Desio contro Cantù ai supplementari

(red.) ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ-GERMANI BRESCIA 89-92 (32-22, 49-49, 67-68, 80-80)

Acqua San Bernardo Cantù: Thomas 4 (2/3, 0/1), Kennedy 14 (5/7,), Woodard 28 (2/3, 8/11), Procida 3 (0/1, 1/1), Leunen 7 (0/3, 1/2), La Torre, Bigby-Williams, Lanzi (ne), Johnson 26 (7/11, 3/7), Bayehe, Baparape (ne), Pecchia 7 (2/7, 0/3). All. Pancotto.

Germani Brescia: Cline 4 (2/2, 0/3), Vitali 16 (5/7, 2/3), Parrillo, Chery 6 (1/5, 1/3), Bortolani, Ristic 11 (4/7), Crawford 14 (3/8, 2/6), Burns 17 (7/10, 1/5), Kalinoski 15 (0/2, 5/7), Moss 7 (2/5, 1/2), Sacchetti 2 (1/2, 0/2), Ancellotti (ne). All. Buscaglia.

Arbitri: Vicino, Grigioni e Dori.

Note: Tiri da 2 Cantù 18/38 (47%), Brescia 25/47 (53%). Tiri da tre Cantù 13/25 (52%), Brescia 12/32 (38%). Tiri liberi Cantù 14/19 (74%), Brescia 6/8 (75%). Rimbalzi Cantù 39 (29 RD, 10 RO), Brescia 37 (25 RD, 12 RO).

Nella serata di ieri, domenica 20 dicembre, la Germani Basket Brescia ha messo a segno la terza vittoria consecutiva, di cui la prima in trasferta dopo l’arrivo del nuovo coach Buscaglia. Il successo contro Cantù sul parquet di Desio, con il risultato di 89-92, è arrivato dopo il primo tempo supplementare. Nel derby lombardo non sono stati sufficienti i 40 minuti per decretare la squadra vincitrice e alla fine l’ha spuntata Brescia.

Cantù parte bene e dopo 3′ Brescia soffre un ritardo di 10 lunghezze, come nel risultato finale del primo quarto sul 32-22. In seguito la Germani recupera e pareggia sul 49-49 prima dell’intervallo lungo. All’inizio del terzo parziale Brescia concede troppo ai padroni di casa, ma alla fine del quarto proprio gli ospiti passano in vantaggio sul 66-67.

Alla fine della sirena si arriva sull’80-80 che porta al primo tempo supplementare prima del successo bresciano. Così la squadra di coach Buscaglia risale verso i playoff in vista del match di domenica 27 dicembre alle 12 sul parquet di Sassari.