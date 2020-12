Brescia continua la serie vincente: 3-1 con la Reggiana

(red.) La rinascita delle Rondinelle è coinciasa con l’annuncio dell’arrivo di Dionigi sulla panchina. Sabato pomeriggio la preda dei bresciani è stata la Reggiana, regolata in casa con un perentorio 3-1.

Con otto punti conquistati nelle ultime quattro gare e nove gol segnati, il Brescia si avvicina alla zona playoff del campionato di calcio di serie B.

All’8′ è Torregrossa ad aprire le marcature di questo polifico nuovo corso post Lopez, buttando in rete di testa una punizione di Jagiello. Al 32’ pareggia la Reggiana con Radrezza che segna infilando il pallone nell’angolo in alto, imparabile per il portiere.

Quando mancano solo pochi secondi dalla fine del primo tempo, in pieno recupero al 47′, il Brescia trova il gol del 2-1. Ancora Jagiello su punizione ma il tiro viene deviato dalla barriera e termina alle spalle del portiere Cerofolini. Nella ripresa è il Brescia a tenere in mano il controllo della gara e se Muratore al 75′ sfiora il pareggio con un buon tiro da lontano, all’81’ i padroni di casa chiudono la partita con Ragusa che segna di destro per il definitivo 3-1.