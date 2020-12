Germani, contro Venezia il secondo successo di coach Buscaglia

(red.) Vista così, per il momento non sembra molto migliorata la Germani Brescia di coach Buscaglia da quella dell’ex coach Esposito. E forse, guardando solo come gioca, non lo è. Ci sono problemi legati alle debolezze nel reparto lunghi, a certe incertezze in regia, alle fasi altalenanti e, secondo noi, anche alla mancanza in campo di una leadership riconosciuta.

La differenza però c’è ed è ben rappresentata dalle due vittorie consecutive su due partite giocate dal nuovo corso in campionato. E poiché, come si usa dire, il campo non mente, portiamo a casa questa bella verità.

Domenica pomeriggio, tra le mura amiche del PalaLeonessa, Brescia ha sconfitto 71-69 anche il fantasma della corazzata Reyer Venezia, presentatasi a digiuno da mesi e priva di Watt. Dalla loro i bresciani hanno messo più intensità, spirito di gruppo e determinazione: partiti bene, hanno lottato fino all’ultimo e senza esclusione di colpi anche quando nel quarto periodo sembrava essere sceso il buio e i 26 falli fischiati ai nostri contro i 16 dei veneti cominciavano a farsi sentire.

Poi, se vinci nel punteggio, che importa se hai perso clamorosamente la battaglia dei rimbalzi (27-44) e se hai sparato da tre con percentuali bassissime (22,7%)? Alla fine nello score (ma non nelle percentuali di tiro) tra i bresciani si sono messi in luce Chery con 13 punti e Crawford con 12. In doppia cifra anche Ristic con 10. Segnaliamo anche, a lustro dei ragazzi di coach Buscaglia, i 17 assit dei padroni di casa e le 16 palle perse dalla squadra ospite. Venezia è stata tenuta a galla soprattutto dalla sua stella Daye (22), peraltro alle prese con una stagione molto tribolata e a fasi alterne.

Germani Brescia-Umana Reyer Venezia 71-69 (23-12, 38-35, 59-47)

Germani Brescia: Cline 6 (3/10), Vitali 6 (3/4), Parrillo 3 (1/1 da tre), Chery 13 (4/6, 1/7), Bortolani 2 (1/1), Ristic 10 (4/10), Crawford 12 (4/6, 1/4), Burns 5 (1/3), Kalinoski 9 (3/4, 1/4), Moss 5 (1/2, 1/3), Sacchetti (ne), Ancellotti (ne). All: Buscaglia.

Umana Reyer Venezia: Casarin, Stone 3 (1/5 da tre), Bramos 4 (1/1), Tonut 4 (2/2), Daye 22 (4/9, 3/4), De Nicolao 11 (3/7 da tre), Vidmar 5 (2/2), Chappell 10 (2/5, 1/3), D’Ercole (ne), Biancotto (ne), Fotu 10 (3/4), Bellato (ne). All: De Raffaele.

Arbitri: Paternicò, Paglialunga e Noce.

Note: Tiri da 2: Brescia 24/47 (51%), Venezia 14/27 (52%); Tiri da tre: Brescia 5/22 (23%), Venezia 8/26 (31%), Tiri liberi: Brescia 8/11 (73%), Venezia 17/26 (65%); Rimbalzi: Brescia 27 (21 RD, 6 RO), Venezia 44 (32 RD, 12 RO.