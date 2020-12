Darfo Boario: a Guarneri e Filippi il premio per lo Sport

(red.) Davide Guarneri, campione italiano assoluto nella classe 300 di enduro e Giovanni Filippi, 22enne mezzofondista che si è aggiudicato la medaglia di bronzo nella prova sui 1.500 dei campionati italiani individuali, venerdì 11 dicembre hanno ricevuto dalle mani del sindaco Ezio Mondini e dell’assessore allo Sport Katia Bonetti, il Premio Sport Città di Darfo Boario Terme 2020.



“L’attività sportiva va in perfetto tandem con la salute – afferma il sindaco – la nostra è la città della salute e allo sport la nostra amministrazione dedica molta attenzione e considerazione. In questi anni abbiamo investito parecchio negli impianti sportivi per gli atleti, ma anche nelle ciclabili e nelle strade di montagna per passeggiate salutari, perché siamo convinti che lo sport rappresenti uno degli elementi più vitali del nostro sviluppo, sia come persone che come comunità”.



“A Davide Guarneri e Giovanni Filippi non sono mancati determinazione, passione e disciplina: parole chiave che hanno portato questi nostri atleti darfensi al raggiungimento di grandi obiettivi sia dal punto di vista personale che sportivo – dichiara Katia Bonetti – Il Premio è un modo per ringraziarli di questo grande impegno che omaggia tutta la città”.