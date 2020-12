Basket Eurocup, Brescia perde contro Malaga ed è eliminata

(red.) GERMANI BRESCIA-UNICAJA MALAGA 79-83 (24-26, 46-48, 54-59)

Germani Brescia: Bertini (ne), Cline 22 (7/10, 2/2), Vitali 4 (2/2), Parrillo (ne), Chery 4 (2/3), Bortolani 11 (1/2, 3/6), Ristic 10 (3/4), Crawford 13 (1/5, 3/3), Burns 4 (2/5), Kalinoski 5 (1/5, 1/2), Moss 4 (2/3), Ancellotti 2 (1/1). All. Buscaglia.

Unicaja Malaga: Thompson 9 (2/4, 1/1), Brizuela 20 (5/9, 2/7), Alonso 11 (3/9 da tre), Sanchez 2 (0/1, 0/2), Waczynski 2 (0/1, 0/3), Abromaitis 10 (3/3 da tre), Guerrero 8 (3/3), Nzosa, Suarez, Gerun, Bouteille 18 (4/6, 3/7), Mekel 3 (1/2 da tre). All. Casimiro.

Arbitri: Koromilas, Juras e Racys.

Note: Tiri da 2 Brescia 22/40 (55%), Malaga 14/28 (50%). Tiri da tre Brescia 9/21 (43%), Malaga 13/36 (36%). Tiri liberi Brescia 8/10 (80%), Malaga 16/19 (84%). Rimbalzi Brescia 26 (22 RD, 4 RO), Malaga 37 (25 RD, 12 RO).

Nonostante la buona prestazione, la Germani Basket Brescia non riesce a dare seguito al ritorno alla vittoria in campionato contro la Fortitudo Bologna e ieri sera, mercoledì 9 dicembre, al PalaLeonessa è uscita sconfitta in Eurocup contro Malaga con il risultato di 79-83. E visto il contemporaneo successo del Mornar Bar sul Boulogne Metropolitans, la Germani è fuori dalla competizione con una giornata di anticipo.

Gli spagnoli partono bene, ma Brescia risponde con Cline in grado di realizzare 12 punti nei primi cinque minuti. E il primo quarto di gioco si è chiuso sul 24-26. Nel secondo parziale una tripla di Bortolani porta Brescia al primo vantaggio, poi il botta e risposta fino al 46-48 all’intervallo lungo. E nel secondo tempo, anche se la Germani regge, è Malaga ad espugnare il parquet.