Serie B, il Brescia esonera Lopez. Squadra a Gastaldello nel derby

(red.) Ufficialmente da ieri, lunedì 7 dicembre, con il comunicato pubblicato sul sito internet dalla società, Diego Lopez non è più l’allenatore del Brescia Calcio. E in questa decisione, oltre ai rapporti, pesa certamente anche il rendimento sul campo, con soli 8 punti in sette partite e l’ultima sconfitta contro la Reggina che non vinceva da più di due mesi. Una decisione, quella del presidente Massimo Cellino, arrivata alla vigilia in programma oggi pomeriggio, martedì 8, alle 15 del recupero del derby contro la Cremonese.

La squadra oggi sarà guidata da Gastaldello, mentre, in attesa di ufficialità, il nuovo allenatore sarà Davide Dionigi. Che dall’inizio di questa stagione diventerà quindi il terzo allenatore dopo Luigi Delneri e proprio Diego Lopez. Una decisione, quella dell’ennesimo esonero, che arriva anche dopo la comunicazione della squadra in ritiro.

E insieme a Lopez sono stati silurati anche il vice Fini e il preparatore atletico Bertini. Il nuovo allenatore sarà disponibili solo a partire da domani, mercoledì 9 dicembre, dopo essersi liberato dall’Ascoli e sottoporsi a due tamponi. Ma ci saranno anche movimenti a livello societario, con la posizione del direttore sportivo Stefano Cordone in bilico e il possibile aumento del potere per il consigliere Giorgio Perinetti.