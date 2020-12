Il Brescia recupera due volte, finisce 2-2 con la Cremonese

(red.) Due volte in svantaggio, per due volte il Brescia guidato in panchina da Gastaldello in attesa dell’arrivo di Dionigi, sostituto di Lopez, ha recuperato contro la Cremonese nel recupero della quinta giornata del campionato di serie B di calcio.

E’ finata 2-2 una partita giocata praticamente in mezzo al fango con condizioni pesantissime del terreno di gioco dello stadio Zini. Al 13’ del primo tempo è passata la Cremonese con Pinato dopo un passaggio di Strizzolo.

Brescia sfortunato per una traversa colpita da Sabelli, ma al 43’ ci ha pensato Torregrossa su calcio di punizione dal limite dopo aver subito il fallo.

I grigiorossi sono tornati avanti al 59’ con un tiro da lontano che il neoentrato Celar ha infilato all’incrocio dei pali: imparabile per Joronen. Due minuti dopo le Rondinelle con Dessena hanno chiuso il risultato sul definitivo 2-2, anche se nel finale gli ospiti hanno un po’ sofferto.