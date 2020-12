Mario Balotelli trova squadra in serie B, al Monza fino a fine stagione

(red.) Mario Balotelli è un giocatore del Monza. L’ex-rondinella, senza squadra dopo la retrocessione con il Brescia, è stato contattato da Adriano Galliani che gli ha proposto un contratto per la serie B fino a fine stagione, con l’opzione di rinnovo in caso di promozione in serie A.

Balo, dunque, ha trovato una sistemazione nel campionato cadetto. Da qualche mese l’attaccante bresciano si allenava con una squadra di dilettanti e dovrà, quindi, lavorare per ritrovare la condizione ottimale per mettersi al servizio di mister Brocchi. Sembrava fosse destinato a mete esotiche, tra Sud America e Turchia, invece Mario ha scelto una società poco distante dalla sua città. Ora la parola al campo, quando avverrà l’esordio.