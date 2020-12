Basket serie A, Vincenzo Esposito esonerato dalla Germani Brescia

(red.) Da oggi, martedì 1 dicembre, Vincenzo Esposito non sarà più il coach della Germani Basket Brescia. Non proprio un fulmine a ciel sereno visti i risultati negativi della squadra tra campionato ed Eurocup. La società ha voluto aspettare la sosta per decidere con più calma quale strada prendere. E così è arrivato l’esonero. Come confermato anche da una nota stampa della società.

“Nella giornata di oggi, Germani Brescia e Vincenzo Esposito hanno deciso di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro. Nell’augurargli le migliori fortune per il prosieguo di una carriera ricca di soddisfazioni – si legge – Germani Brescia ringrazia coach Esposito per l’attaccamento alla società, la professionalità e la passione che ha profuso nell’espletamento della sua attività in tutto il periodo di permanenza a Brescia”.