Brescia, serata no: Reggio passa in tre set al San Filippo

(red.) In una sesta giornata del campionato di A2 maschile di volley dimezzata dai contagi, l’Atlantide Pallavolo Brescia scende in campo con poco ritmo e ancor meno grinta lasciando il gioco in mano agli ospiti, più determinati in tutti i fondamentali. La sola nota positiva di una serata da dimenticare è l’esordio da titolare di Orlando Boscardini.

Coach Zambonardi deve rinunciare a Esposito, fermato dalla febbre per ora senza ulteriori conseguenze (il test rapido effettuato per rilevare la presenza di Covid 19 ha dato esito negativo). I Tucani scendono dunque in campo con Tiberti e Bisi, Cisolla e Galliani, Candeli e Orlando Boscardini al centro, alla sua prima nel sestetto titolare.Il ibero è Franzoni.

Reggio Emilia risponde invece con Pinelli incrociato a Jack Bellei, Ippolito e Loglisci laterali, Mattei e Scopelliti al centro con Morgese libero.

Brescia parte contratta e rincorre 3-6, con il block di Candeli su Mattei a rimettere le squadre in parità. Conad è più efficace al servizio e tocca tanto a muro: il turno dai nove metri di Ippolito permette agli ospiti di scappare 8-13 e l’ace di Bellei aumenta il gap. I Tucani non trovano il ritmo e il mordente necessari ad ostacolare il gioco avversario. Chiude Loglisci con un ace (18-25).

Orlando parte forte in attacco per il 4-2 di casa, ma tre muri ospiti riportano Reggio avanti; bene Cisolla dai nove metri e Bisi ritrova la sua vena offensiva per il 10-7. Mastrangelo dà spazio a Ristic per Loglisci, Gallo e Bellei se le suonano, ma in fase di ricostruzione hanno ancora la meglio gli ospiti, che con l’ace di Pinelli provano a girare il set (12-15). Brescia resta in scia, ma i cinque block a zero del set la dicono lunga sull’aggressività in campo. Conad allunga e chiude 22-25.

Reggio fiuta il colpaccio e può giocare in sicurezza: aggredisce 1-4 e accelera 6-12, con muro e battuta a guidare la fuga. I Tucani faticano a fare punto: Gallo è il più continuo ma non basta, la serata è stregata e Reggio Emilia non deve neppure faticare per chiudere il match con un netto 3-0 (20-25) .

“Una serata storta in cui nessuno è sceso in campo con la giusta mentalità”, è il commento di Tiberti. “Non eravamo abbastanza carichi e non siamo riusciti a portare la gara sui giusti binari. E’ mancato il ritmo gara oggi e non faticheremo a trovare spunti su cui lavorare in settimana, dal momento che abbiamo fatto male in tutti i fondamentali”.

“Una sconfitta pesante”, la definisce coach Zambonardi. “Noi siamo partiti contratti e loro invece hanno messo in campo grande aggressività in tutti i fondamentali. Abbiamo subito il loro avvio determinato: Reggio Emilia ha fatto molto bene sia al servizio che nella correlazione muro-difesa. Noi abbiamo decisamente vissuto una serata nera”.

Il prossimo impegno a calendario è la trasferta a Bergamo di domenica 29 novembre.

CONSOLI CENTRALE McDONALD’S–CONAD REGGIO EMILIA 0–3 (18-25; 22-25; 20-25)

CONSOLI CENTRALE McDONALD’S BRESCIA: Orlando 5, Tasholli ne, Tiberti 1, Cogliati, Bergoli, Bisi 13, Franzoni (L), Galliani 12, Candeli 5, Cisolla 1, Togni ne,Tonoli ne, Ghirardi ne, Rizzetti ne. All. Zambonardi.

CONAD REGGIO EMILIA: Pinelli 2, Bellei13, Loglisci 6, Scopelliti 2, Mattei 7, Ristic 9, Ippolito 15, Morgese (L) . Ne: Maiocchi Catellani, Cagni (L), Suraci e Sesto.

Note: Ace Brescia 0, Reggio Emilia 7.

Battute sbagliate Brescia 13, Reggio Emilia 11

Muri Brescia 4, Reggio Emilia 10

Attacco Brescia 40%, Reggio Emilia 45%

Ricezione Brescia 59 % (29% perfetta), Reggio Emilia 50% (23% perfetta)

Durata: 27’ 29’ 26’ . Totale: 1h22.

Arbitri: Armandola e Prati, addetto al video check: Biasin.