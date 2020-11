Con il Venezia le Rondinelle agguantano il pareggio in extremis

(red.) Finisce con un paeggio 2-2 allo stadio Rigamonti la partita tra Brescia e Venezia per il campionato di serie B di calcio. Ad aprire le marcature nel primo tempo è stato Bisoli al 13′ con un tiro al volo su cross alto di Desssena. Al vantaggio del Brescia, ha risposto di testa Forte al 33′ con il pareggio dei veneti.

Nella ripresa di nuovo Forte, autore di una doppietta, ha portato avanti gli ospiti al 10′ grazie a un passaggio smarcante di tacco di Fiordilino.

Nei minuti successivi è stato il portiere Joronen a salvare due volte i padroni di casa dal tracollo. Per i lagunari c’è stato invece un intervento sulla linea di Ceccaroni che ha negato il gol a Donnarumma.

Le Rondinelle hanno agguantato in extremis il pareggio al 50′ sugli sviluppi di una punizione di jagiello: traversa di Torregrossa e ribattuta in rete di Andrea Papetti.

“Sapevamo che non era una partita semplice”, ha commentato Diego Lopez al termine dell’incontro, “ma siamo stati bravi a non mollare fino alla fine e a crederci. Volevamo vincere però credo che sia un pareggio diverso da quello contro l’Entella anche perché abbiamo creato molto. Troppi gol subiti? Non credo sia colpa dell’inesperienza della coppia centrale. Torregrossa e Bjarnason si sono disimpegnati bene, mentre per Ragusa ci sarà sicuramente spazio più avanti: un allenatore alle volte deve fare delle scelte. C’è da lavorare e giocare la palla più rapidamente”.