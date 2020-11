Basket, anche Trento viene a vincere in casa della Germani

(red.) Profumava di riscatto la fine del primo quarto di gioco, dove avevamo ammirato una Pallacanestro Brescia concreta e spigolosa, decisa in difesa, pungente in attacco anche se con troppi errori nel tiro, trascinata da uno splendido Burns avanti anche di 15 punti contro un’Aquila Trento carente nel reparto lunghi.

Già il secondo quarto ha però riportato tutti alla realtà, perché la solita Germani si è spenta come ha fatto sempre nelle ultime giornate: si è fatta recuperare tutto il vantaggio prima dell’intervallo lungo, ha resistito ancora un quarto tra alti e bassi, per cedere e subire l’allungo degli avversari nel quarto conclusivo senza trovare la forza di recuperare.

Alla fine Brescia è uscita sconfitta 73-80 in un Palaleonessa deserto nell’ottava giornata del campionato di serie A1 di basket, pur dando sempre la sensazione che bastasse poco, forse un po’ più di energia forse un po’ più di lucidità, per risalire la china portando a casa la vittoria.

Le carenze? Sempre quelle: poca (e a tratti zero) chiarezza di idee in cabina di regia, scarsa attitudine alla difesa di qualche giocatore che invece potrebbe essere dominante nella sua area, troppe transizioni subite per assenza di concentrazione, percentuali bassissime nel tiro pesante (27%) sul quale invece si è troppo spesso puntato.

Inoltre le tre punte di diamante di questa serata dei trentini, cioè Martin, Browne e Sanders, sono rimaste un mistero per gli uomini che, a turno, coach Esposito ha messo su di loro per marcarli.

E quando Burns si è spento, nessuno dei nostri è stato in grado di raccogliere il testimone dell’ex tornato a Brescia da Milano il quale, ancora una volta, si è dimostrato il miglior acquisto della campagna estiva della nuova Pallacanestro Brescia. Forse solo Cline ha dato qualche segnale, ma senza continuità.

Ora la Germani si ritrova con Roma al penultimo posto in classifica e, dopo due faticose e probabilmente inutili partite casalinghe di EuroCup contro Bar e Buducnost, domenica prossima dovrà incontrare la lanciatissima Brindisi. Poi, per fortuna, arriverà la pausa per la nazionale.

Germani Brescia-Dolomiti Energia Trentino 73-80 (25-13, 37-35, 59-59)

Germani Brescia: Cline 13 (5/8, 1/7), Vitali, Parrillo, Chery 5 (0/2, 1/5), Bortolani, Ristic 10 (4/5), Crawford 9 (2/2, 1/5), Burns 18 (6/8, 2/3), Kalinoski 5 (1/1, 1/5), Moss 9 (0/1, 2/4), Sacchetti 4 (1/1 da tre), Ancellotti ne. All: Esposito.

Dolomiti Energia Trentino: Martin 19 (7/10, 0/1), Jovanovic ne, Pascolo (/, /), Conti 4 (1/1), Browne 16 (6/9, 0/4), Forray 3 (0/2, 1/2), Sanders 16 (3/8, 2/6), Mezzanotte ne, Morgan 13 (2/2, 3/8), Williams ne, Ladurner (/, /), Maye 9 (1/1, 2/6). All: Brienza.

Arbitri: Borgo, Borgioni e Vita.

Note: Tiri da 2: Brescia 18/29 (62%), Trento 20/35 (57%); Tiri da tre: Brescia 9/33 (27%), Trento 8/27 (30%), Tiri liberi: Brescia 10/14 (71%), Trento 16/23 (70%); Rimbalzi: Brescia 43 (26 RD, 17 RO), Trento 38 (24 RD, 14 RO).