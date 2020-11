Basket Eurocup, altra sconfitta per la Germani. 88-76 a Ulm

(red.) RATIOPHARM ULM-GERMANI BRESCIA 88-76 (19-18, 43-30, 65-57)

Ratiopharm Ulm: Landers 3 (1/4), Guenther 12 (2/4, 0/4), Petrucelli 13 (1/3, 3/6), Wilkins 2 (1/2), Obst 8 (1/1, 2/3), Bretzel ne, Osetkowski 32 (5/7, 4/5), Caupain 8 (2/4, 1/4), Krimmer ne, Heckmann 6 (3/4, 0/1), Holman 2 (1/2, 0/3), Krause 2 (1/1, 0/1). All. Lakovic.

Germani Brescia: Bertini ne, Cline 11 (3/7, 1/2), Vitali 4 (2/5, 0/1), Parrillo 3 (1/3 da tre), Chery 15 (3/7, 2/8), Bortolani 12 (3/4, 2/3), Ristic 6 (3/7), Burns 8 (3/6, 0/2), Moss 7 (1/1, 1/2), Sacchetti 10 (1/1, 1/1), Ancellotti. All. Esposito.

Arbitri: Foufis, Laurinavicius e Kardum.

Note: Tiri da 2 Ulm 18/32 (56%), Brescia 19/38 (50%). Tiri da tre Ulm 10/27 (37%), Brescia 8/22 (36%). Tiri liberi Ulm 22/26 (85%), Brescia 14/19 (74%). Rimbalzi Ulm 40 (25 RD, 15 RO), Brescia 27 (18 RD, 9 RO).

Nuova sconfitta ieri sera, martedì 10 novembre, per la Germani Basket Brescia che in trasferta a Ulm, sul parquet della Ratiopharm, ha incassato un’altra battuta d’arresto con il risultato di 88-76 nella giornata di Eurocup.

E a questo punto la squadra di coach Vincenzo Esposito, alla quinta sconfitta in sei gare, è quasi fuori dalla competizione e il passaggio del turno molto difficile. Per Brescia è già ora di tornare di nuovo in campionato domenica 15 novembre alle 17,30 al PalaLeonessa contro Dolomiti Energia Trentino.