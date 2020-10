1000 Miglia a Roma, stamane la tappa di ritorno verso Parma

(red.) Ieri sera l’arrivo a Roma a via Veneto in una cornice decisamente inconsueta rispetto alla tradizione di 1000 Miglia: anche se il clima era primaverile, il sole era già tramontato da ore e le mascherine alzate sui volti di spettatori e piloti nascondevano i sorrisi degli uni e la stanchezza degli altri. Sicuramente non il consueto bagno di folla degli anni scorsi, ma comunque un caloroso benvenuto agli equipaggi che sono giunti poco dopo le 21 dopo aver lasciato Milano Marittima alle 6.10 del mattino.

Questa mattina, a Roma alle 6.30, è scattato il via ufficiale della terza tappa della 38a Freccia Rossa per 306 auto. Gli equipaggi percorreranno oggi oltre 550km per raggiungere Parma, attraverso la Val d’Orcia, Siena e La Cisa. Più di 40 le prove speciali della giornata in cui i protagonisti dovranno cimentarsi. Clima decisamente autunnale oggi, con cielo cupo e pioggia, a rendere ancora più impegnativa la giornata degli equipaggi.

Aldo Bonomi presidente di ACI Brescia ha commentato: “Iniziamo oggi la tappa più lunga del percorso, passando ancora una volta per molte splendide città del nostro Paese. Speriamo che il nostro passaggio possa essere per le località coinvolte una vetrina importante e un simbolo di quella ripartenza che tutti desideriamo. Ci tengo anche, ha aggiunto il Presidente Bonomi, a ringraziare tutti per l’attenzione continua alla sicurezza, e in particolare le autorità per la collaborazione preziosa lungo tutto il percorso.”

Classifica al termine della seconda tappa. Alla prima posizione troviamo con 43837 punti l’equipaggio composto da Andrea e Roberto Vesco a bordo dell’auto Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Segue subito dopo il duo composto da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli con 42913 punti sulla Lancia Lambda Casaro VII Serie del 1927. Al terzo posto l’auto Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 guidata da Sergio Sisti e Anna Gualandi con 42672 punti. In quarta posizione l’equipaggio composto da Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli sull’auto Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 a 40961 punti.

In quinta posizione Alberto Aliverti e Stefano Valente sull’auto Alfa Romeo 6C 1750 Zagato del 1929 a 40287 punti. In sesta, il duo Alberto e Federico Riboldi che guidano una O.M. 665 S del 1926 a 40049 punti.