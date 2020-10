Volley: Millenium non incide e la Igor Novara bacchetta le bresciane

(red.) Brescia, come contro Conegliano, scende in campo contro una corazzata ma senza la giusta determinazione, non sfoderando gli artigli di cui è capace, e cede nettamente il passo alle più quotate avversarie. Nota lieta il parziale recupero di Anna Nicoletti dopo il lungo infortunio. Nel prossimo turno contro Chieri l’occasione per rifarsi. Lavarini comincia con Hancock-Smarzek, Bonifacio-Washington, Herbots-Bosetti con Sansonna libero. Mazzola, invece, risponde con Bechis-Decortes, Veglia-Berti, Jasper-Angelina e Parlangeli libero.

Pari fino al 5 ad inizio gara, poi Decortes manda il rete il pallone dell’8-5 ed obbliga Mazzola al time-out. Tempo che inizialmente sembra non sortire effetti, tanto che la Banca Valsabbina affonda con la diagonale di Herbots fino a toccare i 6 punti (17-11). Leonesse, però, dure a morire. Punto dopo punto, di fatti, il distacco si affievola e diventa di soli 3 dopo la diagonale di Jasper: 19-16. Lavarini capisce il momento e ferma il gioco e le sue rispondono alla grande. Al rientro le padrone di casa fanno la voce grossa, lasciando poco spazio alle avversarie. Il colpo di Herbots, per finire, chiude il set in favore delle piemontesi sul 25-18.

Igor che spinge forte anche in avvio di secondo parziale. Herbots schiaccia il 6-3, ma Jasper porta immediatamente la situazione primaria: 7-7. Novara dapprima strappa il break con Smarzek, per poi allungare con la forza di Smarzek poco dopo: 15-11 e tempo Mazzola. L’opposta polacca sale ancor più sugli scudi. Le sue schiacciate portano il punteggio sul 20-13, con la chiusura in primo tempo di Washington che la imita poco dopo: 25-16.

Mazzola prova a cambiare inserendo Botezat per Veglia nel terzo periodo. L’Igor, mattone dopo mattone, porta lo score sul 7-4 col doppio muro di Washington, con Bonifacio che la imita poco dopo sull’ 11-5. La Millenium prova a giocarsi anche la carta Nicoletti, al rientro dopo l’infortunio. Questa, però, non riesce a cambiare le sorti del match, con la Banca Valsabbina che fatica ad arginare i colpi del team di Lavarini, che, spingendo forte con Smarzek, giunge facile al 25-16 finale.

Anna Nicoletti: “Piano piano sto riprendendo la migliore condizione ed il giusto ritmo. Proprio per questo sono molto contenta di aver fatto qualche minuto oggi, anche se so che Decortes mi sta sostituendo bene. Rispetto a Conegliano siamo scese in campo sicuramente più agguerrite, anche perché non avevamo molto da perdere. Oggi, però, c’è mancata un po’ di difesa, fattore su cui dovremo lavorare molto durante la settimana. In questo momento abbiamo veramente bisogno di una vittoria, che farebbe molto bene al nostro morale. Chieri, però, è una squadra molto forte che fa un gioco molto veloce. Non ci resta che studiarle bene per arrivarci al meglio”.

Igor Gorgonzola Novara – Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-18, 25-16, 25-16)

Igor Gorgonzola Novara: Washington 4, Hancock 3, Bosetti 15, Bonifacio 9, Smarzek 19, Herbots 10; Sansonna (L). Napodano, Daalderop 2. N. E. Costantini, Zanette, Battistoni, Chirichella. All. Lavarini.

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Jasper 5, Veglia 3, Angelina 10, Berti 5, Bechis 2; Parlangeli (L). Pericati, Bridi, Biganzoli 2, Botezat, Nicoletti 3. N. E. Sala (L), Cvetnic. All. Mazzola.